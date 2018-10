Siemens hledá cesty, jak vyčistit oceány od plastového odpadu

Firemní crowdfundingový program Siemens Quickstarter hledá netradiční nápady a cesty, jak světové oceány zbavit plastového odpadu. „Soustředíme se především na tři hlavní oblasti: najít místa, kde se plastový odpad v moři vyskytuje, shromáždit ho a následně ho zpracovat nebo zrecyklovat,“ uvádí Ingo Bernsdorf ze Siemens Corporate Technology.

Hledání udržitelného obchodního modelu

Po oceánech se pohybuje obrovské množství plastů, které ohrožuje přirozené prostředí pro výskyt mořských rostlin a živočichů. Odborníci ze Siemens Corporate Technology aktuálně pracují na řešeních, která by pomohla tento odpad z oceánů shromáždit a využít.

Nejrůznější start-upy a neziskové organizace proto již několik let pracují na konceptech, jak plastový odpad z moří dostat a případně ho recyklovat. V současné době se zkoušejí prototypy celé řady sběrných zařízení, jako je například katamarán využívající ke shromažďování odpadků z moře speciální síť. Nebo v rámci nizozemského crowdfundingového projektu „The Ocean Cleanup“ byl vyvinut plovoucí přístroj, který sbírá odpad nesený oceánskými proudy Řada projektů vypadá slibně, ovšem zatím neexistuje žádný obchodní model, který by byl ziskový.

Proto začali Felix Fischer, Ingo Bernsdorf a Florian Ansgar Jäger ze Siemens Corporate Technology (CT) v rámci firemního crowdfundingového programu Quickstarter pracovat na projektu s názvem „Vyčistit oceány je naším úkolem“ (Cleaning the Ocean Is Our Business).

Najít, shromáždit a zrecyklovat

Výzkumníci se zaměřili na tři hlavní témata: nalezení plastového odpadu, jeho sběr a recyklaci. „Soustředíme se především na tři hlavní oblasti: najít místa, kde se plastový odpad v moři vyskytuje, shromáždit ho a následně ho zpracovat nebo zrecyklovat,“ uvádí Ingo Bernsdorf s tím, že vzhledem ke stávající nabídce technologií společnosti Siemens je pro firmu zajímavá hlavně recyklace tohoto druhu odpadu. „Představujeme si jakési kontejnerové řešení, které by spalovalo nerecyklovatelný plastový odpad a v němž by turbíny a zplyňovací zařízení proměňovaly výsledný produkt v elektrickou energii,“ dodává I. Bernsdorf. Tyto kontejnery by se daly využít například na ostrovech v jihovýchodní Asii, kde se kvůli nedostatku recyklačních zařízení do moře dostává obrovské množství plastů.

V těchto zemích navíc elektřinu často vyrábějí dieselové generátory, a jsou tak značně závislé na dovozu paliv. „S pomocí stávajících technologií Siemens bychom dokázali takový kontejner snadno vyrobit,“ dodává F. Ansgar Jäger. „Toto řešení by podporovalo decentralizovanou výrobu energie, jejíž význam bude do budoucna dále narůstat.“ Ostrovní společenství v jihovýchodní Asii by tak mohla využívat buď odpad, který každým dnem v obrovském množství zaplavuje jejich pobřeží, nebo vlastní odpad, který na ostrovech vyprodukují.

Plovoucí zařízení na zpracování odpadu

Jediným způsobem, jak skutečně vyřešit problém s plasty, je shromáždit obrovské hromady odpadu, které se pohybují daleko v mezinárodních vodách. Výzkumníci Fischer, Bernsdorf a Ansgar Jäger se proto spojili s Paulem Cleverleym ze Siemens Digital Factory a odborníky z další významné německé společnosti, která působí mj. v oblasti stavby lodí, aby se společně podělili o první nápady týkající se návrhu speciální lodě, jež by odpad na moři nejen svážela, ale rovnou ho i nějakým způsobem využívala.

Mohla by například provádět předtřídění některých druhů plastového odpadu a přímo přetvářet malé množství nerecyklovatelného odpadu na energii pro svůj vlastní chod, který by byl z hlediska CO2 neutrální. Na zbývající odpad by byla využita pyrolýza (termické zpracování), během níž by byl tento odpad přeměněn na olej, který by mohl být dodáván dalším lodím jako palivo. Přestože zatím není jisté, zda se tento systém kdy promění ve skutečnost, jedná se o velice slibnou myšlenku, uvádí F. Fischer. Při jednání s dalšími kolegy z vídeňské divize Siemens Power and Gas diskutovali odborníci i o dalších alternativních způsobech využití plastového odpadu k výrobě energie nebo například k odsolování mořské vody.

Půjde využít plasty z oceánů také přímo?

Proudy a hustota rozmístění odpadu se soustředí do různých oblastí. Lodě či jiná zařízení na sběr odpadu budou tedy potřebovat určité detekční systémy. K vyhledávání oblastí s obzvláště vysokou koncentrací odpadu by se mohly využívat například drony. Musely by být vybaveny vysoce výkonnou kamerovou technologií a senzory a spojeny s nadřazeným systémem přes datové rozhraní. Podle F. Fischera „cloudové řešení Siemens MindSphere již nyní nabízí vysoce výkonnou technologii, která by mohla propojit všechny tři komplexní oblasti – detekci, shromáždění a využití odpadu“.

Trojice výzkumníků ze Siemens Corporate Technology se také podrobněji zabývá způsoby, jak v budoucnu plastový odpad hospodárně opětovně využít. Kromě zpracování nebo spalování přímo na moři pro výrobu elektrické energie na pevnině by se plastový odpad mohl opětovně využít i přímo. „Chceme prozkoumat, zda by Siemens nemohl tento recyklovaný plast využívat i ve svých produktech,“ uvádí Jäger. „Spousta našich výrobků vyžaduje speciální plastové směsi, které musí být žáruvzdorné nebo nehořlavé. Siemens by měl rozhodnout, ve kterých oblastech může postupně začít využívat recykláty z plastového odpadu z mořských vod.“

