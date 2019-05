Skupina ČEZ: Nový 3D model odhaluje tajemství distribuční soustavy

Českou republiku křižuje téměř čtvrt milionu kilometrů elektrického vedení – celou Zeměkouli by obmotalo kolem rovníku šestkrát. Přestože elektřinu denně využíváme, málokdy přemýšlíme nad tím, odkud a jak k nám přišla. Tajuplnou cestu voltů z elektrárny až ke spotřebitelům představuje nejnovější 3D model z dílny vzdělávacího portálu Svět energie. Zvídavé uživatele provede aplikace celým systémem distribuční soustavy. Rodinu 3D energetických modelů tak doplní již šestý člen.

Ke studentům a fanouškům energetiky od 3 do 103 let putuje další z řady interaktivních studijních pomůcek pod značkou Svět energie. Po 3D modelech jaderné, uhelné a vodní elektrárny, chytrého města budoucnosti a obnovitelných zdrojů je tu nový výlet – tentokrát do zákulisí distribuce elektřiny.

„Ucelenější databáze a současně intuitivní a interaktivní prezentace prostředí distribuce elektřiny v českém on-line prostoru dlouho chyběla. Jako největší distribuční společnost působící v České republice cítíme závazek tuto formu propagace oboru a zároveň vzdělávání veřejnosti podporovat. Jsme rádi, že prostřednictvím nového 3D modelu můžeme tento dluh splatit,“ říká Radim Černý, místopředseda představenstva a ředitel úseku Řízení sítí společnosti ČEZ Distribuce.

Aplikace 3D Distribuční sítě je ke stažení zdarma v prostředí Google Play i AppStore nebo jako desktopová verze ZDE. Uživatelé se dozví vše podstatné o vedeních a napěťových úrovních distribuce, k čemu slouží velké výkonové transformátory v rozvodnách, jak se říká některým typům stožárů, nebo proč je jich v krajině tolik. Klíčové prvky distribuční soustavy si prohlédnou z netradiční perspektivy letícího dronu, nebo si zobrazí detaily jejich vnitřního vybavení. Nahlédnou i do každodenní práce lidí, kteří se starají o to, aby celý systém dokonale fungoval. O zábavu se postará také interaktivní hra simulující výstavbu nového vedení. Hráči musí naprojektovat vlastní distribuční síť, zapojit všechna odběrná místa na hracím plánu na správnou napěťovou úroveň a přitom dodržet rozpočet. Samozřejmě jako obvykle nechybí kvízy, infoboxy a bohatá fotogalerie.

Svět energie baví už čtvrtým rokem

Portál www.svetenergie.cz provádí zájemce fascinujícím světem energetiky od roku 2016. Prostřednictvím interaktivních aplikací nabízí exkluzivní možnost virtuálně navštívit energetická zařízení a dopodrobna prozkoumat, jak fungují. Kromě toho poskytuje i novinky a zajímavosti z oboru, pestrou nabídku výukových materiálů, fotografií ke stažení, ukázek z prostředí výroby elektřiny, ale i platformu pro výměnu zkušeností mezi pedagogy.

Svět energie chce bavit, učit i vzájemně komunikovat. Portál dosud navštívilo téměř 140 tisíc uživatelů, kteří si stáhli přes 40 tisíc kusů výukových materiálů. I do budoucna počítá Svět energie s průběžným doplňováním o další užitečné a interaktivní prvky. Celý projekt ve spolupráci se specialisty provozu a komunikace Skupiny ČEZ uvedla v život agentura Simopt, která se už více než 25 let zabývá vzdělávacími aktivitami. Portál je nedílnou součástí rozsáhlého Vzdělávacího programu ČEZ, který firma buduje již déle než čtvrt století.

Více informací o Vzdělávacím programu ČEZ najdete ZDE.

Vzdělávací portál Svět energie

• odhaluje taje energetiky uživatelům všech věkových kategorií a znalostních úrovní, od mateřských školek až po vysokoškoláky a pedagogy

• nabízí hry, animované filmy, videa s pokusy, fyzikální poradnu, zajímavosti ze světa techniky, kvízy či pravidelné soutěže o krásné knížky

• pro pedagogy má širokou paletu výukových pomůcek (možnost stažení nejrůznějších tiskovin a videí, bezplatná fotobanka) nebo tipy na novinky

• díky aplikaci „Svět energie – 3D elektrárny“ umožňuje každému prozkoumat energetická zařízení do posledního šroubku (na desktopových počítačích i v mobilních zařízeních přes aplikace volně dostupné v Google Play a AppStore)

• dosud v 3D modelech nabídl návštěvu jaderné, vodní a uhelné elektrárny, chytrého města a obnovitelných zdrojů

Víte, že Vzdělávací program ČEZ…

• je starý jako firma sama? Funguje již přes čtvrt století od roku 1992.

• přináší osvětu, informování, podporu škol a talentů i získávání nových pracovníků?

• má za sebou více než 6 500 besed pro studenty v rámci programu Energie – budoucnost lidstva, které oslovily více než 220 tisíc žáků?

• poskytuje učitelům fyziky možnost navštívit energetické i jiné průmyslové provozy?

autor: Tisková zpráva