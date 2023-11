Skupina ČEZ pokračuje v ozeleňování své autoflotily, převzala 34 elektromobilů CUPRA Born

Skupina ČEZ pokračuje v rychlé proměně svého vozového parku ve flotilu ekologických aut. Do konce letošního roku chtějí energetici jezdit ve 150 elektromobilech.

Tempo se daří držet i díky tzv. dynamickému nákupnímu systému, který ČEZ používá při soutěžení dodavatelů aut. Hned 34 nových modelů vozu CUPRA Born tak včera mohli zástupci ČEZ převzít v plzeňském dealerství Autocentrum Šmucler. Bezemisní vozy nahradí klasická auta ve firemních autopůjčovnách ČEZ po celé České republice. Většina flletu ČEZ by do roku 2030 měla v souladu s platným ESG závazkem ČEZ sestávat z plně elektrických vozidel.

Desítky nových elektromobilů vystřídaly letos ve vozovém parku největší české energetiky a jejích dceřiných firem auta na klasické pohony. Do konce roku se jejich počet přiblíží 150. ČEZ tak naplňuje jeden ze svých ESG závazků - dosažení plné elektrifikace osobních vozidel ve fleetu Skupiny ČEZ v souladu s technickým vývojem a bez omezení provozu kritické infrastruktury do roku 2030. Dalším velkým příspěvkem k této přeměně je 34 vozů CUPRA Born, které včera v Plzni převzal manažer útvaru dopravní služby ČEZ Jakub Bosák od Aleše Nováka, Head of SEAT&CUPRA v Porsche ČR a Miroslava Bláhy, jednatele Autocentrum Šmucler. „V Autocentru Šmucler se při všech našich aktivitách dlouhodobě snažíme o udržitelný přístup šetrný k životnímu prostředí a o kompenzaci dopadů automobilového průmyslu na planetu. Posilování podílu ekologických elektromobilů v korporátních flotilách je samozřejmě jedním z nejviditelnějších bodů tohoto úsilí. V současnosti jsou firmy u nás hlavním tahounem šíření elektromobility, ale pozorujeme už i výrazný růst poptávky od fyzických osob,“ dodává k tomu Miroslav Bláha, jednatel Autocentrum Šmucler.

„Letos se nám podařilo navýšit podíl alternativních paliv v naší flotile o desítky vozů, do konce roku budou naši zaměstnanci jezdit v téměř 150 elektromobilech. Daří se nám to i díky takzvanému dynamickému nákupnímu systému, který pomohl výrazně zefektivnit a zrychlit soutěžení dodavatelů nových aut. V příštích letech chceme počet elektromobilů navyšovat o další stovky ročně. Více než 30 vozů Cupra Born, které dnes přebíráme, bude k dispozici zaměstnancům ČEZ v interních autopůjčovnách po celé České republice pro jejich cesty za služebními povinnostmi,“ říká manažer útvaru dopravní služby ČEZ Jakub Bosák.

Skupina ČEZ představila před dvěma lety svou strategii Čistá Energie Zítřka, založenou právě na pilířích ESG. Klíčovou součástí environmentálního pilíře je dekarbonizace portfolia, snižování emisí skleníkových plynů i dalších znečisťujících látek a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2040. V loňském roce směřoval ČEZ do aktivit, které jsou v souladu s evropskou taxonomií, dvě třetiny svých celkových investic. Jednou z aktivit přispívajících k plnění těchto cílů je i elektrifikace vlastní flotily ČEZ a jednotlivých dceřiných společností. První letošní velkou dodávkou elektromobilů do Skupiny ČEZ bylo 23 vozů Škoda Enyaq, které v létě rozšířily vozový park dceřiné společnosti ČEZ Distribuce. Dalšími bezemisními vozy jsou právě elektromobily CUPRA Born.

Značka CUPRA pochází z Barcelony a kombinuje emoce, elektrifikaci a sportovní výkony a je oficiálním automobilovým partnerem fotbalového klubu FC Barcelona, kterému zajišťuje jeho mobilitu. Elektromobily CUPRA Born jsou 100% elektrické s výkonem 231 koní, kapacitou akumulátoru 77 kWh a maximálním dojezdem na jedno dobití až 548 km. Značku zastupuje v ČR Porsche Česká republika, největší tuzemský importér osobních a užitkových vozidel. „Jsme rádi, že o značku CUPRA je na českém trhu velký zájem. Jen v letošním roce jsme dodali zákazníkům v ČR téměř 80 těchto výkonných a uživatelsky přívětivých elektromobilů. Ukazuje se, že elektrická auta postupně pronikají do fleetů různých typů firem. Dnešní velká předávka je symbolickým potvrzením tohoto trendu a my věříme, že zaměstnanci ČEZ ocení jízdní vlastnosti, spolehlivý provoz i komfortní dojezd na jedno dobití,“ říká Aleš Novák, ředitel divize CUPRA společnosti Porsche Česká republika.

ČEZ a eletromobilita

Skupina ČEZ je v rozvoji elektromobility aktivní od roku 2009. Primární aktivitou bylo od samého začátku budování a provoz veřejných dobíjecích stanic. Dnes jde o záběr mnohem širší, všechny služby ohledně elektromobility skupina ČEZ zastřešuje pod značkou futurego. Zahrnují obsluhu zákazníků ze segmentu retail i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů. Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy je ČEZ hlavním partnerem při realizaci a provozu dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrzích konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech.

