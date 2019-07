Slunečnice rozsvítily Česko v boji proti roztroušené skleróze

„Tématem letošního Světového dne RS byly neviditelné příznaky onemocnění. Jestliže máme například zlomenou nohu, okolí si toho všimne automaticky. U RS to ale neplatí. Mezi neviditelné, přesto zcela typické příznaky nemoci patří velká únava, snížená citlivost, problémy s rovnováhou či rozostřené vidění,“ vysvětluje Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, který akci organizoval ve spolupráci s regionálními pacientskými organizacemi Roska. „Letos se podařilo zasázet a rozdat více než 500 slunečnic. Se sázením ale nekončíme. Lidé z pacientských organizací, stejně jako lékaři, zdravotní sestry nebo blízcí pacientů, v rámci projektu i nadále zkrášlují slunečnicemi své zahrádky. Letošním cílem je zasadit a rozdat 700 slunečnic, jelikož každý rok si vyslechne diagnózu tohoto nevyléčitelného onemocnění přibližně 700 mladých lidí,“ doplňuje Bémová.

RS je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému. Příčina nemoci, která většinou propuká v mladším věku, není dosud známa. Pro nemoc, jež častěji postihuje ženy, je typické střídání atak a klidových stavů. Vzhledem k tomu, že je střídání fází nepředvídatelné, je velice komplikovaná léčba i prevence nemoci. Podle lékařů jsou kromě genetické dispozice rizikovými faktory EB virus (Epsteina-Barrové virus), kouření a nedostatek vitaminu D.

Neléčené onemocnění způsobuje invaliditu u většiny pacientů. Průběh nemoci je však možné zásadně ovlivnit včasným nasazením moderní léčby spolu s aktivním pohybem.

Nadační fond IMPULS dlouhodobě šíří osvětu o RS a pomáhá pacientům v obtížné životní situaci. „Práce našeho nadačního fondu začíná tam, kde končí možnosti zdravotního pojištění. Pacienti potřebují pochopení, rovný přístup, ale také dostupnou komplexní léčbu – fyzioterapii, psychoterapii i rehabilitaci. Lidé mohou pacienty s RS podpořit prostřednictvím DMS nebo darem přes platební portál na našich webových stránkách ZDE,“ přibližuje Bémová.

Na akci Rozsviťme Českou republiku navazuje výtvarná soutěž, do které se zapojí jak předškolní, tak školní děti. Své výtvory mohou malí umělci zasílat do NFI do konce září. Odborná porota poté soutěž vyhodnotí. Tématem letošního ročníku je opět slunečnice v jakékoli podobě. „Květ slunečnice evokuje nejen dobrou náladu a pohodu, ale také naději. Podobně jako se otáčí slunečnice za sluncem, i pacienti s RS v naději doufají, že se najde lék na jejich onemocnění,“ říká Bémová. NFI vyhlašuje také literární soutěž. Zájemci z řad studentů i dospělých se do ní mohou zapojit rovněž do konce září. „Hlavním motivem je také slunečnice a záleží na kreativitě každého, jak s tématem naloží. Soutěžící mohou napsat povídku, fejeton, nebo třeba složit píseň," uzavírá Bémová.

O Nadačním fondu IMPULS

Nadační fond IMPULS vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) a jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz.

O Unii ROSKA

Posláním Unie ROSKA je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život. Unie ROSKA ve své činnosti navázala na spolky Roska, které v ČR vznikaly od roku 1983. Jako Česká multiple sclerosis (MS) společnost je aktivním členem mezinárodní federace MSIF a její evropské platformy EMSP při EU. Velice efektivní je svépomoc postižených, kterou realizuje 26 samostatných regionálních spolků Roska. Unie ROSKA má celorepublikovou působnost ve všech krajích ČR a má asi 1500 členů.

autor: Tisková zpráva