Správa železnic: Nádraží Bubny se promění na památník holocaustu, hledá se zhotovitel stavby

Přestavba podle návrhu královéhradeckého ateliéru ARN STUDIO, vedeného architekty Jiřím a Michalem Krejčíkem, umožní vzniknout moderním výstavním a eventovým prostorám. V objektu se počítá také s kavárnou a s oživením přilehlého veřejně přístupného prostranství, přímo navazujícího na rezidenční bloky Holešovic a Malého Berlína. Ateliér ARN STUDIO má ve svém portfoliu realizace jako je GASK v Kutné Hoře nebo White Gallery v Osíku u Litomyšle, stejně jako architektonický návrh obnovy ikonického televizního vysílače na Ještědu.

Historická budova nádraží v Bubnech je místem, odkud v letech 1941-1945 deportoval nacistický režim téměř padesát tisíc československých Židů do koncentračních a vyhlazovacích táborů.

„Těší mě, že se podařilo dát projekt do pohybu a doufám, že budova bude brzy sloužit jako důstojná připomínka obětí holocaustu i spolehlivá instituce, která pomáhá porozumět minulosti a lépe se orientovat v současnosti i nejmladší generaci,” říká ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová.

Vzdělávací, kulturní a připomínkové akce bude příspěvková organizace Ministerstva kultury pořádat i po dobu přestavby starého nádraží.

„Jsem rád, že můžeme našimi zkušenostmi z oboru výstavby přispět k tomu, aby zde do dvou let vyrostla instituce, která bude naplňovat hodnotu důležitou i pro Správu železnic. Tou hodnotou je uchování odkazů minulosti pro další generace. Není to přitom první projekt s přesahem, na kterém se v lokalitě Bubnů podílíme. Kromě toho, že kousek odtud stavíme důležitou část tratě na letiště a do Kladna i s novým nádražím Bubny, jsme zde nedávno také otevřeli novou ulici, která vůbec poprvé propojila doposud oddělené části Prahy 7,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Projekt přestavby původního bubenského nádraží je úzce koordinovaný s postupující přestavbou železniční trati do budoucí zastávky Výstaviště. Celý úsek se uvede do provozu v polovině letních prázdnin.

Klíčové kroky k zahájení revitalizace budovy bývalého nádraží Bubny schválila vláda České republiky na konci února tohoto roku. Na základě toho představitelé Centra paměti a dialogu Bubny a Správy železnic podepsali smlouvu, která upravuje vzájemné vztahy a nastavuje rámec spolupráce. Správa železnic bude přestavbu řídit projektově a stavebně, Centrum paměti a dialogu Bubny zajistí přípravu a uhrazení nákladů na rekonstrukci.