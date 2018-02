Státní veterinární správa: Dvě české mlékárny mohou nově vyvážet své produkty do Číny

19.02.2018 8:08

Další dvě české mlékárny mohou nově vyvážet své výrobky do Číny. Na seznam závodů registrovaných pro vývoz do nejlidnatější země světa přibyly mlékárenské závody Mlékárna Pragolaktos, a. s. (CZ 12586) a Mlékárna Benešov (CZ 01). Seznam schválených českých zpracovatelů mléka pro export do Číny se tak rozšířil na 23 závodů.