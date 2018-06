Státní veterinární správa: Přesně před rokem vypukla na Zlínsku nákaza afrického moru prasat

26.06.2018 21:58

Dnes je to přesně jeden rok od potvrzení historicky prvního výskytu afrického moru prasat (AMP) v populaci prasat divokých v ČR. Do dnešního dne byla na našem území nákaza prokázána u 230 uhynulých či ulovených divokých prasat. Nákazu se po celou dobu podařilo udržet na velmi malém území v části okresu Zlín a AMP se nedostal do žádného chovu prasat domácích, což je z mezinárodního hlediska ojedinělý úspěch.