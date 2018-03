Státní zdravotní ústav: Proč je přidaný cukr tak sledovaný u dětí ve školách

Potravináři se snaží reformulovat své potraviny s cílem snížit obsah přidaného cukru. Některé země zavádějí vyšší DPH na potraviny s vysokým obsahem cukru. U nás se hodně diskutovala např. vyhláška č. 282/2016, tzv. pamlskovka, která zavedla limity na cukr v potravinách prodávaných na základních školách. Proč je o přidaný cukr takový zájem? Proč tolik emocí? Podívejte se na stručnou infografiku, která vysvětluje, proč má cukr takový význam. S mírnou nadsázkou lze totiž říci, že je "návykový". Kdysi to byla evoluční výhoda, dnes je to problém. A u dětí to platí dvojnásobně.

Poznámky

Infografika uvádí doporučení WHO pro přidané cukry založené na hodnotě 10% z celkového přívodu energie. Uvedená hodnota 140 % tohoto maxima představuje 14 % z celkového přívodu energie. Osoby starší 18 roků mají průměrný přívod přidaných cukrů na úrovni 6-8 % (údaje založeny na datech epidemiologické studie SZÚ SISP04). Před několika lety navrhla WHO snížení doporučení pro přidané cukry z 10 % na 5 %. Vyvolalo to bouřlivou diskusi odborníků i laické veřejnosti. Ale to si můžete lehce přečíst v mnoha sděleních na internetu.

Infografika uvádí příklad onemocnění cukrovkou (diabetem). Samozřejmě je to jen jeden z příkladů možných zdravotních důsledků špatného životního stylu, ve kterém vysoká spotřeba přidaného cukru hraje důležitou (ne přímo etiologickou) roli. Více se opět dočtete v mnoha příspěvcích na webu..

CZVP SZÚ v současnosti realizuje upřesňující studii ve školních jídelnách pro děti 7-10 roků. Nově také exaktně měří (celkový) obsah jednotlivých cukrů (mono a disacharidů) v obědech. Určitě to budou zajímavé výsledky pro další odbornou diskusi.

J.Ruprich

