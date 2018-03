Svaz měst a obcí: Souboj o kontrolu měst a obcí se vrací do dalšího kola

Novela zákona, která by rozšířila pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se po odmítnutí horní komorou Parlamentu ČR v minulém volebním období opět vrací do legislativního procesu.

Jedná se o stejnou novelu zákona, podle které by Nejvyšší kontrolní úřad mohl vykonávat kontrolu jak u organizačních složek státu, tak u územních samosprávných celků a jimi zřizovaných a zakládaných právnických osob, což by ovšem v praxi znamenalo duplicitu kontrol a další administrativní zátěž. Svaz měst a obcí ČR, který dlouhodobě volá po uspořádání systému kontrol proti návrhu podal své připomínky.

Podle Svazu nejde o odmítání kontrol jako takových, naopak kontroly mohou působit v jistém ohledu preventivně a územně samosprávné celky se jim nebrání. Musí se však jednat o efektivní a smysluplný přístup. „Města a obce se již v této chvíli potýkají s nadměrnou administrativní zátěží a neustálým reportováním mnohdy shodných či podobných informací. Svaz dlouhodobě apeluje na snížení administrativy a zjednodušení systému kontrol a hlášení, proto návrh nemůžeme podpořit,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „V minulosti jsme uvítali postoj Senátu, který dal jasně najevo, že rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu musí předcházet odstranění duplicit či dokonce multiplicit kontrol. Nejsme jediní, koho by se změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě dotkla, ve výčtu subjektů figurují veřejné vysoké školy, dobrovolné svazky obcí, veřejné výzkumné instituce a další. Ti všichni budou duplicitou kontrol zatíženi.“

Podle Svazu měst a obcí ČR, který se dlouhodobě otázkou rozšíření pravomocí NKÚ zabývá, by Nejvyšší kontrolní úřad neměl u měst a obcí kontrolovat účelnost a hospodárnost využití prostředků a majetku, ale pouze zákonnost jejich využití. Stejného přístupu by se mělo dostat i právnickým osobám, v nichž má územní samosprávný celek majetkovou účast. Tyto právnické osoby totiž pomáhají naplňovat samosprávnou činnost obcí. Navíc Evropská charta místních samospráv, kterou se Česká republika musí řídit v této věci dovoluje pouze kontrolu zákonnosti využití prostředků a majetku.

„Fakt, že navrhovaná právní úprava se bez větších změn vrací zpět do zákonodárného procesu znamená, že nebyly vyslyšeny argumenty Svazu a dalších připomínkových míst, ani doporučení Senátu a Poslanecké sněmovny o uspořádání systému kontrol dřív, než dojde k jejich rozšíření,“ popisuje situaci ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal a dodává: „Ve své podstatě jsme ve stejné situaci, nepoučeni a začínáme opět od nuly, což odporuje všemu, co by NKÚ chtěl v budoucnu kontrolovat – hospodárnost a účelnost.“

V minulém připomínkovém řízení Svaz také namítal vznik nerovného postavení měst, neekonomičnost rozšíření pravomoci úřadu a tzv. vyprázdnění Ústavy, které změna zákona o NKÚ v podobě, v jaké byla předložena, bude mít. Svaz se rozhodně nebrání kontrole veřejných prostředků. Požaduje však novelu zákonů upravujících kontrolu měst a obcí, která by odstranila multiplicitu kontrol a vytvořila jasný systém. Rovněž by měla provázat kontrolní postupy a celý proces sjednotit.

O Svazu měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

autor: Tisková zpráva