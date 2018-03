Svaz měst a obcí návrh na zavedení přímé volby starostů a hejtmanů nepodporuje

To jsou důvody, proč Svaz měst a obcí ČR odmítá aktuální poslanecký návrh na zavedení přímé volby starostů a hejtmanů, který by vyžadoval změnu Ústavy ČR.

Novelu ústavního zákona navrhla v prosinci loňského roku skupina poslanců. Vláda k ní zaujala neutrální stanovisko, avšak upozornila na řadu nedostatků v předloženém materiálu. Nesouhlasně se k návrhu postavilo ministerstvo pro místní rozvoj i ministerstvo vnitra, kterých se bezprostředně týká. Nyní ho mají na stole poslanci. Novelou zákona se zabývala také legislativní komise Svazu, což je odborný poradní orgán Předsednictva.

„Svaz měst a obcí s novelou zákona v současné podobě nesouhlasí. O případných změnách volebního systému je nutné vést širokou diskuzi napříč politickým spektrem a zapojit do ní představitele samospráv, včetně Svazu,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl s tím, že v návrhu spatřuje mnoho nejasností, a to především v souvislosti s úpravami pravomocí, které mohou vnést do měst a obcí chaos.

Svaz měst a obcí upozorňuje na to, že současný volební systém je stejně demokratický jako přímá volba. Stejný model jako v České republice funguje i v dalších evropských státech. Naopak zkušenosti ze Slovenska, kde přímou volbu starostů mají, ukazují na velká rizika. Za jedno z hlavních nebezpečí přímé volby starostů zejména v malých obcích Svaz považuje fakt, že starosta může být zvolen nejsilnější menšinou několika hlasů, např. svého příbuzenstva nebo komunity.

„Pokud takový starosta bude třeba špatně hospodařit, zastupitelstvo s tím nic nenadělá, nelze ho bezprostředně odvolat. U přímo voleného starosty také nebudou pořádně fungovat všechny kontrolní mechanismy,“ vysvětluje místopředseda Svazu a starosta Blížejova Jiří Červenka a dodává: „Změna by rovněž měla velký dopad na státní rozpočet v souvislosti s volbami a obecní rozpočty vzhledem k uvolněnosti přímo voleného starosty.“



Sněm Svazu v roce 2011 podpořil spíše zavedení většinových prvků při volbách, aby hlas voliče byl adresnější. „Dnes mandáty poměrně často získávají kandidáti, pro které hlasovalo méně lidí než pro ty, co mandát nezískali,“ vysvětluje předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „To není spravedlivé vůči kandidátům z jiných stran a dokonce ani vůči kandidátům téže politické příslušnosti.“ Systém je možné si vyzkoušet na kalkulačce výsledků voleb z roku 2010 ZDE.

autor: Tisková zpráva