TA ČR: Partnerství pro biodiverzitu Call 2023. Výsledky mezinárodní výzvy

Momentálně probíhá čtvrtá výzva v rámci Partnerství pro biodiverzitu. Uchazeči se tak budou moci zapojit do páté výzvy, Partnerství pro biodiverzitu Call 2025, která bude zaměřena na „Restoration of ecosystem function, integrity, and connectivity“. Do této výzvy se budou moci uchazeči hlásit v září roku 2025. Více informací o této výzvě naleznete ZDE.

