Tomáš Tomeček dorazil do cíle Africa Eco Race díky pomoci další Tatry v soutěži

Matador dálkových soutěží Tomáš Tomeček se na jedenáctém ročníku rallye Africa Eco Race umístil na pátém místě mezi kamiony, když ve své Tatře T 815 zcela sám bez navigátora překonal nástrahy afrických dun. Tomáš Tomeček se však neobešel bez technických problémů. Do cíle senegalského Dakaru se tak dostal díky pomoci druhé závodní Tatry, která v Africe letos startovala.

Stále populárnější dálková soutěž Africa Eco Race, která navazuje na původní africkou rallye Dakar, byla svědkem výjimečného výkonu jezdce týmu Promet/Czechoslovak Group Tomáše Tomečka. Ten byl se svým závodním speciálem Tatra T 815 s originálním tatrováckým dvanáctiválcovým motorem po čtvrté etapě závodu na prvním místě. Díky technickému problému v páté etapě se spojkovou hřídelí se však v tabulkách propadl. „Byla to velká škoda, protože výměna tohoto dílu by trvala maximálně hodinu. My ale náhradní díl neměli s sebou, proto jsme museli vymyslet jiné řešení. Zavolal jsem Petru Čapkovi a ten nám spojkovou hřídel ze své Tatry půjčil,“ řekl k technickým problémům Tomáš Tomeček.

Ztráta způsobená výpadkem v páté etapě činila přibližně 17 hodin. Přesto se Tomáš Tomeček snažil ztrátu za volantem své Tatry T 815 co nejvíce stáhnout. Z deseti měřených etap tři vyhrál, dvakrát byl druhý a dvakrát třetí.