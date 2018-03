Turistický spolek Lipenska: Loučovice chystají singltrek, cyklostezku i opravu Spirova kanálu

Singltrek a nová cyklostezka propojující Lipno s Loučovicemi a Vyšebrodskem, revitalizace Spirova kanálu, rozhledna v nedaleké zaniklé obci Kapličky nebo dům pro seniory. To je výčet nejdůležitějších projektů, které chce v tomto a příštím roce realizovat obec Loučovice. „V roce 2018 a 2019 plánujeme investice za zhruba 50 milionů korun, přibližně 80 procent pokryjí dotace z různých fondů,“ uvádí starosta Loučovic Jan Kubík.

Na více než 13 milionů korun jsou plánovány výdaje na projekt singltreku, což je adrenalinová trasa pro kola určená pro rodiny s dětmi. Jedná se o cyklostezku v přírodním terénu. Okruh je plánován z Lipna na Loučovice a dále směrem k Vyššímu Brodu. Se stavbou desetikilometrového okruhu by se mohlo začít příští rok. Partnerem tohoto projektu a hlavním investorem je společnost Lesy České republiky, s.p. Dalších 5 milionů bude stát první etapa nové cyklostezky z Lipna nad Vltavou, přes Loučovice do Vyššího Brodu. Jedná se o jednu z částí plánované Vltavské cyklostezky z Lipna nad Vltavou až do Zlaté Koruny, kdy každá z obcí na břehu Vltavy řeší její příslušnou část, která spadá do katastru obce. „Chceme na podzim zažádat o dotaci na první etapu a v příštím roce by měla začít stavba první části,“ uvedl Kubík.

Na podzim tohoto roku je naplánována první etapa revitalizace zdejšího Spirova kanálu. Ten vede vedle současné silnice od Loučovického jezu až ke Spirově elektrárně ve Vyšším Brodě. Dílo vznikalo na přelomu 19. a 20. století. V 70. letech byl ale kanál zavezen odpadem z papíren. Projekt revitalizace památky, která se svým významem vyrovná Schwarzenberskému kanálu bude pokračovat v příštím roce. Vyjde na 35 milionů korun, většinu nákladů této etapy pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Kanál byl původně 1,6 kilometru dlouhý, 5 metrů široký a 3 metry hluboký, celý byl skládaný z kamene. „Naším záměrem je v první etapě pomocí dotace zlikvidovat ekologickou zátěž z této zavážky. Ve druhé části projektu bychom se pak mohli pustit do projektování úprav kanálu tak, aby mohl sloužit nejen k turistickým účelům,“ říká devětatřicetiletý Kubík, který je loučovickým rodákem. Jeho rodina se sem přestěhovala v rámci osídlování příhraničí v roce 1946, tehdy do Loučovic přišel jeho pradědeček z Českých Budějovic. Starostou obce je od roku 2010, předtím se staral o provoz svého penzionu a restaurace Pod Lipou.

Během zimy se také pracovalo na trasování nových běžeckých tratí v lokalitě Kapličky, zde bude obec rekonstruovat bývalou vojenskou hlásnou věž, tzv. hlásku, tak aby byla zpřístupněna veřejnosti. Místo leží zhruba čtyři kilometry od Loučovic. „Je to krásná lokalita, která je na samé hranici ptačí oblasti a rašeliniště,“ uvedl Kubík. Lokalita Kapličky je bývalá vesnice, kterou vojáci srovnali se zemí v 50.letech. Obec Loučovice zde chce navíc na místě bývalého kostela zřídit pietní místo, které bude připomínat stavbu bývalého kostela a také místo, kde stála fara a místní škola.

V Loučovicích se také začne příští rok stavět nový dům, kde bude 16 nových bytů pro místní seniory.

Před rokem 1989 měly Loučovice na Lipensku své specifické postavení, byly hlavním regionálním zaměstnavatelem. Fungovaly zde dvě papírny a velký dřevozpracující závod. V Loučovicích bývalo zhruba 1000 pracovních míst.

Po roce 1989 došlo k privatizaci papíren, následné několikanásobné změně majitelů. Postupně se zde omezoval provoz, než v roce 2010 úplně zanikl. V krátkém čase přestala fungovat i pila. S odchodem stovek pracovníků zanikly i služby, které souvisí s většími průmyslovými provozy. „Loučovice byly středisková obec, služby zde byly naddimenzované, v osmdesátých letech byla v rozkvětu, se zánikem papírny a pily zmizely i služby,“ jmenuje Kubík.

Objekty papíren byly srovnány se zemí a dnes čekají na efektivní využití. Jedná se o plochu velkou 10 hektarů. „Jsou to poslední velké plochy na Lipensku, kde se dají realizovat velké projekty,“ uvádí Kubík. Pozemky vlastní soukromí vlastníci, se kterými obec jedná o dalším rozvoji. Existuje již studie projektu akvaparku a hotelu s 800 lůžky. Celková investice počítá s částkou 1 miliardy korun. Vše je zatím ve fázi architektonické studie. „Jednáme také s obcí a podnikateli z Lipna nad Vltavou o společných projektech, které by byly prospěšné pro obě obce. Přemýšlíme i o vzájemném propojení obcí formou lanovek a sjezdovek,“ doplnil Kubík.

„Osud Loučovic je typický pro celé Lipensko. Zánik tisíců pracovník míst, stěhování celých rodin za prací mimo region a mladí po studíích se již nechtějí vracet, protože není práce. Od poloviny devadesátých let tady zaniklo přes 4000 pracovních míst, přičemž za posledních 10 let to bylo 1500 pracovních míst. Když se tohle stane na Ostravsku horníkům, tak jsou stávky, bouří se odborové organizace a vyvolává to potřeby řešení na té nejvyšších vládních úrovni. Vše pod drobnohledem médií. Tady přišlo o práci přes 4000 lidí a nikoho to nezajímá. Jediné co zde na Lipensku zbývá, je cestovní ruch a my víme, že to nikdo za region řešit nebude. Nemáme zákon o cestovním ruchu, děláme vše na koleni a nejenom z nadšení, ale z nutnosti. Všichni se zde snaží co mohou. Věřím, že příklad propojení Lipna a Loučovic za účelem větší turistické atraktivity, nejenom přinese pracovní místa, ale i prosperitu a tento příběh brzy přejde do učebnic cestovního ruchu,“ popsal lipenskou situaci Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který se stará o rozvoj turismu na celém Lipensku od Stožce po Rožmberk.

autor: Tisková zpráva