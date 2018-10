ÚOOÚ: Často kladené otázky k předávání osobních údajů do třetích zemí

Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách časté otázky z oblasti předávání osobních údajů do třetích zemí.

V nové podrubrice Častých otázek podle oblastí naleznete například odpověď, kde lze najít přehled zemí, které jsou považovány za bezpečné, či do kterých zemí je možné předávat údaje bez omezení.

Ve zmíněné podrubrice dohledáte odpovědi na otázky týkající se zvláštních případů, kdy musí správce před předáním osobních údajů do třetích zemí žádat Úřad o povolení. „Dále jsou zde k dispozici informace pro předání osobních údajů zpracovateli do třetí země s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů, ale také, jak je to s předáváním zpracovávaných osobních údajů soudům nebo úřadům třetích zemí," uvedl mluvčí ÚOOÚ Tomáš Paták.

Často kladené otázky k předávání osobních údajů do třetích zemí naleznete ZDE.

Všechny doposud uveřejněné Často kladené otázky dle oblastí jsou vám k dispozici ZDE.



Psali jsme: ÚOOÚ: Úřad udělil společnosti Internet Mall, a.s. pokutu 1,5 milionu korun ÚOOÚ: Zpracování politických názorů voličů pro kampaň je možné jen s jejich souhlasem ÚOOÚ: Kontrola automaticky neznamená udělení pokuty ÚOOÚ: Úřad odhalil u CERD nezákonné nakládání s osobními údaji

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva