ÚZSVM: Reakce na nepravdivé informace k areálu zámku Štiřín

ÚZSVM odmítá převádět majetek na jiné osoby pouze na základě ústních, neprokázaných tvrzení a politických tlaků. ÚZSVM nesouhlasil s bezúplatným převodem nemovitostí, které tvoří luxusní hotel, wellness centrum, restaurace, tenisové kurty. Naopak přistoupil k transparentnímu výběrovému řízení s elektronickou aukcí, kterou může on-line sledovat veřejnost.

Areál štiřínského zámku je stále pro stát nepotřebný. Žádná ze státních institucí – ani Kancelář poslanecké sněmovny – o nemovitosti neprojevila zájem, a to ani po konci více než tříměsíční vnitrostátní nabídky, ani dosud. Zákonem preferovaný způsob nakládání s nepotřebným státním majetkem je prodej prostřednictvím transparentního výběrového řízení. ÚZSVM neshledal důvod pro odchýlení se od tohoto postupu, a to i kvůli vysokým nákladům daňových poplatníků na správu prázdného a pro stát nepotřebného majetku.

Za vysoce nestandardní považuje ÚZSVM situaci, kdy člen zákonodárného sboru poskytne médiím nepravdivé a zavádějící informace o dokumentech ÚZSVM, a teprve následně vyzve ÚZSVM, aby mu dokumenty obratem doručil.

Příklady nepravdivých a zavádějících tvrzení

Tvrzení:

ÚZSVM podal rozklad proti rozhodnutí Ministerstva kultury ve věci rozšíření památkové ochrany na zbývající pozemky v zámeckém areálu. Z poloviny parku, které se to týká, by mohly být potenciálně stavební pozemky. Pokud by se ale rozšířila památková péče, tak stavební nebudou. Spěje to k jedinému účelu, a tím je prodej za co nejnižší cenu.

Reakce ÚZSVM:

Ministerstvo kultury rozhodlo o prohlášení 17 pozemků za kulturní památku. ÚZSVM podal rozklad pouze u 9 pozemků. Důvodem pro podání rozkladu bylo, že Ministerstvo kultury v řízení nezohlednilo novou skutečnost, a to rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, které určilo, že pozemky jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa. Ze zákona jsou tyto pozemky nezcizitelné, tedy neprodejné. ÚZSVM je převedl na státní podnik Lesy ČR. Proto spekulace, že záměrem rozkladu je prodej pozemků za co nejnižší cenu a umožnit, aby se pozemky staly stavebními, je naprosto nepravdivá. Připomínáme, že rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, jehož důsledkem je neprodejnost pozemků, inicioval ÚZSVM. Rovněž zdůrazňujeme, že zastavitelnost či nezastavitelnost pozemků určuje územní plán obce Kamenice, nikoliv stát.

Tvrzení:

Zámek chtějí údajně získat „ruští oligarchové“.

Reakce ÚZSVM:

Za účelem maximální transparentnosti a veřejné kontroly ÚZSVM provádí výběrová řízení s elektronickou aukcí, přičemž jediným kritériem je výše nabídkové ceny. Veřejnost má možnost on-line sledovat průběh elektronické aukce na webové stránce ZDE. ÚZSVM navíc vítěze výběrového řízení vždy prověřuje i s ohledem na příslušné sankční seznamy. Vzhledem k hodnotě areálu zámku Štiřín se předpokládá i přímá spolupráce s Finančním analytickým úřadem. O tomto postupu byli mj. opakovaně informováni i členové Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny. Zdůrazňujeme, že jednou ze základních zákonných povinností ÚZSVM je postupovat tak, aby nebyl neodůvodněně snižován výnos z majetku.

Tvrzení:

ÚZSVM nejedná s obcí Kamenice o možném převodu bývalého objektu civilní obrany na obec, která by na tomto místě chtěla vybudovat mateřskou školku. ÚZSVM blokuje i výstavbu chodníku, který by v lokalitě byl potřebný.

Reakce ÚZSVM:

ÚZSVM jedná s obcí Kamenice od roku 2023. Detailně jejím zástupcům opakovaně objasnil pravidla nakládání s majetkem a také poskytl metodiku, která stanoví nezbytné náležitosti žádosti. V případě objektu bývalého krytu civilní obrany ÚZSVM dosud vůbec neobdržel řádně zdůvodněnou písemnou žádost obce Kamenice o převod této nemovitosti. Navíc je ÚZSVM z veřejných zdrojů známo, že obec Kamenice v červenci loňského roku odkoupila od Středočeského kraje dva pozemky navazující na areál mateřské školy, a to za účelem výstavby nové budovy.

V případě pozemku, o který projevila obec zájem za účelem výstavby chodníku, je nezbytné, aby obec Kamenice doložila potřebné dokumenty týkající se například dodržení technických podmínek, časové a finanční proveditelnosti výstavby chodníku. ÚZSVM tak za současné situace nemůže nemovitosti obci převést, neboť by postupoval protiprávně. O této skutečnosti byl pan starosta opakovaně informován.

V žádném případě tak ÚZSVM nic neblokuje, pouze trvá na dodržení zákona i jeho prováděcí metodiky. Právě za dodržování právních předpisů je ÚZSVM kritizován.

Tvrzení:

ÚZSVM nabízí zámecký areál výrazně „pod cenou“.

Reakce ÚZSVM:

Minimální cena pro první kolo výběrového řízení 3,3 miliardy korun vycházela především z nejvyšších částek ze všech dostupných podkladů, které ÚZSVM obdržel z resortu Ministerstva zahraničních věcí. Klíčový byl dokument s hodnotou přes 3 miliardy korun, který tehdejší příspěvková organizace údajně měla k dispozici v roce 2013. Vzhledem k tomu, že znalecké posudky z roku 2024 obsahují částku zhruba 1,5 miliardy korun, tedy extrémně nižší, postoupil ÚZSVM proaktivně veškeré dokumenty k prověření policii. Existuje důvodná pochybnost, zda tehdejší příspěvkovou organizací byl areál Štiřín spravován s péčí řádného hospodáře.

Minimální cena v aktuálně vyhlášeném kole výběrového řízení s elektronickou aukcí vychází ze znaleckých posudků ponížených o hodnotu lesních pozemků, které nelze ze zákona prodat a ÚZSVM je proto převedl na státní podniky Lesy České republiky. K jakémukoliv prodeji „pod cenou“ tak v žádném případě nedochází.

