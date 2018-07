ÚZSVM bezúplatně převedl kraji pozemky pod pevnostmi v Dobrošově

Všechny pozemky jsou součástí nemovité kulturní památky „pevnost Dobrošov – pevnostní systém“ a jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Československý stát nabyl pozemky na základě výkupu půdy resp. bezplatného odevzdání majetku do vlastnictví československého státu podle zákona z roku 1948.

Dva z celkově předaných pěti pozemků jsou vedeny jako stavební parcely. Jeden pozemek je zcela zastavěn stavbou pevnostního objektu N - S 73 Jeřáb a druhý pozemek je zcela zastavěn stavbou pevnostního objektu N - S 80 Jirásek. Oba pevnostní objekty vlastní Královéhradecký kraj.

Pěchotní srub Jeřáb je jedním z celkového počtu tří zcela dobudovaných pevnostních objektů na Dobrošově a je součástí dělostřelecké tvrze Dobrošov, která byla vybudována v rámci výstavby pohraničního opevnění z let 1937 až 1938. Vzhledem ke své poloze a výbornému výhledu do údolí řeky Metuje měl být tento pevnostní objekt ještě osazen pozorovacím zvonem, který by řídil palbu dělostřelecké baterie. Tato baterie byla umístěna v objektu Zelený. Po Mnichovské dohodě byly však veškeré práce zastaveny a k umístnění pancéřového prvku nikdy nedošlo.

Pevnost Dobrošov je často navštěvovaná památka, o kterou se stará Regionální muzeum v Náchodě. Součástí prohlídek je kromě pevnostních objektů i cca 1 750 m spojovacích chodeb v hloubce 20 až 39 m.

Převodem pozemků došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků a staveb na nich postavených. Ostatní pozemkové parcely budou využívány k přehlídkám vojenské techniky a k historickým akcím.

autor: Tisková zpráva