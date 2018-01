ÚZSVM pravomocně zvítězil ve sporu o 2,5 miliardy ohledně letadel FISCHER AIR

Odvolací soud rozsudkem zcela potvrdil předchozí verdikt soudu prvého stupně ze září 2017, který na návrh ÚZSVM požadavek žalující strany zamítl.



„Pravomocně jsme zvítězili v dalším sporu o téměř 2,5 miliardy, a to výhradně vlastními zaměstnanci. V majetkových soudních sporech máme dlouhodobě úspěšnost přes 90 %,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.



„Věřím, že Ministerstvo financí v rámci mezinárodní arbitráže se stejnou společností rovněž uspěje,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.



Žalobce tvrdil, že v roce 1997 koupil od české společnosti FISCHER AIR s.r.o. za 70.700.700 USD dvě dopravní letadla značky Boeing 737-300, která v rámci tzv. zpětného leasingu pronajal na 30 let společnosti Fischer Air s.r.o., později pod názvem Charter Air s.r.o. Na majetek společnosti Charter Air s.r.o. byl v roce 2006 prohlášen konkurs, v rámci něhož správce konkursní podstaty této společnosti sepsal obě letadla do konkursní podstaty. Žalobce se domáhal po ČR jednak náhrady údajné škody za ušlé nájemné z leasingové smlouvy, které by až do roku 2027 činilo 104 598 000 USD a dále údajné škody za snížení ceny letadel v důsledku zanedbání jejich údržby v celkové částce téměř 8 milionů USD, což je dle tvrzení žalobce rozdíl mezi částkou, za kterou by letadla byla v době dražby prodána nebýt údajného zanedbání jejich údržby a částkou, za kterou prodána byla. Žaloba byla na návrh ÚZSVM rozsudkem zcela zamítnuta.



ÚZSVM v tomto sporu zastupoval Ministerstvo spravedlnosti.

autor: Tisková zpráva