Jílková (KDU-ČSL): Míst, kde je možné v klidu dítě nakojit, je pořád žalostně málo

K tomu “zažít město jinak” docela stačí vyrazit na procházku s kočárkem. Každý rodič zná, jak se cesta přes město často promění v překážkovou dráhu.

V neděli jsem se potkala s kamarádkou, co má čerstvé mimino. Je to už dávno, co jsem naposledy vyjela s kočárkem, ale jakmile jsem dostala “otěže do rukou”, hned se mi všechno vybavilo. A mám neodbytný pocit, že to teď rodiče pořád o moc lehčí nemají. Třeba míst, kde je možné v klidu dítě nakojit, je pořád žalostně málo. Díky za těch pár funkčních Familypointů v Brně.

Je to takový paradox, ženy s malými dětmi jsou ty, které veřejný prostor nejčastěji využívají. A přesně ony jsou v politice nejméně zastoupené. A bohužel i nejméně slyšet. Hodně politiků by potřebovalo zkušenosti z rodičovské, aby byli k potřebám rodičů citlivější.

Kandiduju do Senátu, mimo jiné i proto, aby i tam byli rodiče slyšet. Aby nemuseli řešit bariéry na cestách a mohli si plnit svoje sny. A jestli je něco, co bych neměla přeslechnout, budu ráda, když mi to napíšete ZDE.

Mgr. Marie Jílková KDU-ČSL



