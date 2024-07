„Jak se k tomu profesor politologie dostane?“ Podivná investice Fialy. Ekonomka volá ČT

26.07.2024 16:25 | Monitoring

Ekonomka Hana Lipovská přišla s dobrou zprávou. Česko už do EU odvedlo více peněz, než z ní dostalo. Lipovská se rozhodla prozradit, proč je to dobrá zpráva. A jedním dechem popsala, do jaké smrtící spirály se dostáváme. Poté věnovala pozornost investici Petra Fialy (ODS). Do firmy, kterou označila za temnou. „Je to společnost, která působí velmi temně. Ale samozřejmě, ne všechno, co působí temně, musí být nelegální. Podívejme se na začerněné smlouvy České televize,“ prohlásila Lipovská.