F-35 s jadernými nosiči. Přidáváme se k hrozbě na východ, varuje Schneider

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10102 lidí



Poukázal na mírové snahy a zmínil též smlouvu Severoatlantické aliance (NATO), k níž podotkl, že se její členské státy zavazují hned v prvním článku ke snaze mírového řešení konfliktů. „To je jediný závazek, který mají všechny státy NATO. Čili jej všechny porušují. Tady ta základní smlouva je prostě roztrhaná na cucky a v podstatě dělají opak toho, co podepsaly,“ zmínil.



K ruské agresi na Ukrajině by dle jeho mínění nedošlo, pokud by Ukrajina nezměnila svou ústavu. „Teďka se Ukrajina dostala do války, do které se nikdy nemusela dostat, kdyby podržela svůj ústavní status neutrální země,“ mínil Schneider. Ukrajinci dle něj také za zbraně, které jim byly poskytnuty na obranu, v příštích letech budou muset zaplatit nemalé dluhy.

Fotogalerie: - Dny NATO v Ostravě

Tvrdí, že jsme se také „dali na stranu válečných štváčů“. Například prý nákupem amerických letounů F-35, které dle armády Česko pořizuje na svoji obranu. Podle Schneidera však jejich možné využití hovoří opačně. „Nevím, k čemu tady má F-35 bejt. Jediný vysvětlení je, že my jsme tady předsunuté letiště pro letadla, která jsou jadernými nosiči a přidáváme se k té hrozbě na východ,“ prohlásil.



Podle tvrzení Schneidera se „měníme na novodobý protektorát“. „Před 80 lety tahle země také vyráběla munici, která byla využívána na východě. Taky s velkým jásotem a také tu byly tenkrát za protektorátu velké protiruské nálady. Takže my se znovu měníme na novodobý protektorát a zase se dáváme do služeb západu, který útočí na východ. Těch podobností je tam opravdu strašně moc,“ pronesl publicista a bezpečnostní analytik.



Liché jsou dle něj také úvahy, že si každý stát může o vlastní bezpečnosti rozhodovat sám a z vlastní iniciativy vstoupit do NATO. „Posiluji svou bezpečnost pouze do toho okamžiku, pakliže můj soused nebude cítit, že je to na jeho úkor,“ dodal Schneider v rozhovoru.

Fotogalerie: - Hrad v barvách NATO

Celé video můžete zhlédnout zde: