Přijde a začne vyhrožovat? Politici si podali Foltýna

Vláda Petra Fialy koncem května oznámila, že do nové funkce koordinátora strategické komunikace obsadila plukovníka Otakara Foltýna, který loni skončil na pozici šéfa vojenské policie. Mezi tím stihl krátkou „zastávku“ v rámci působení ve vojenské kanceláři prezidenta republiky. Nově má na Úřadě vlády kromě tzv. strategické komunikace řešit i boj s dezinformacemi.

Krátce po svém nástupu se Foltýn postaral o pořádný rozruch. Na semináři v Poslanecké sněmovně rovnou řekl, koho považuje za kolaboranty a slouhy ruského režimu.

„Žádnou cenzuru dělat nebudu. Pakliže někdo tvrdí, že ano, tak tímto říkám, že prosazuje ruský narativ, jedná proti zájmům vlastního státu a je kolaborantem současného kremelského režimu proti zájmům ČR,“ vypálil od boku.

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků napříč stranami a hnutími, co na tento výrok nového vládního koordinátora říkají a zda byl podle nich šťastný.

„Začít novou vládní strategickou komunikaci slovy, že kdokoliv si myslí něco jiného než pan plukovník, je kolaborant, spíše připomíná vojenské prostředí, kde se plní rozkazy, než demokratickou diskusi v parlamentní demokracii,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

Zcela odlišný postoj redakci sdělil znovuzvolený lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Jsem rád, že to konečně řekl někdo naplno,“ uvedl.

„Koordinátoři mají koordinovat, poradci radit, ale rozhodovat a komunikovat směrem k veřejnosti mají ti, kterým k tomu občané dali důvěru – tedy politici. Mnozí si občas bohužel tyto role pletou. A vidět za každým jiným názorem ‚agentství‘ a podobně, to je stejně hloupé jako tvrdit, že se žádné vlivové operace nedějí. Nadužívání takových prohlášení vede k jedinému: ke slepotě vůči potenciálním hrozbám,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz senátor Zdeněk Hraba.

„Rychlost a razance, jakou nás vláda Petra Fialy vrací k předlistopadovým komunistickým heslům i praktikám, je varovná. Už zase platí, že ‚kdo nejde s námi, jde proti nám‘. Bojím se, že stejně jak tento slavný výrok kdysi vážně myslel Klement Gottwald, dnes uvažují i Foltýn s Fialou a Rakušanem a celá jejich pětikoaliční národní fronta. Máme se na co těšit. Vstanou noví disidenti i vězňové režimu. Vítejte v okovech liberální demokracie,“ uvedl předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka.

Foltýnovy výroky vůbec nepatří do veřejné diskuse. Řekl to exministr obrany a šéf sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar z ANO. „Po dlouhodobé kritice z naší strany, ale i ze strany médií jsme očekávali zlepšení strategické komunikace vlády, která má být vedena vůči široké veřejnosti, ale tato vyjádření rozhodně zlepšení strategické komunikace nepředstavují a vůbec nepatří do veřejného prostoru,“ konstatoval.

„Jestliže koordinátor strategické komunikace začíná svou práci takto hloupým a nálepkujícím vyjádřením, pak mám velmi vážné obavy o jeho schopnosti a erudici danou funkci vykonávat,“ nadnesla šéfka KSČM a koalice STAČILO! Kateřina Konečná.

Podle šéfa SPD Tomia Okamury prokázal Foltýn neschopnost skutečné strategie. „Jinými slovy pan Foltýn říká, že každý jeho kritik, potažmo kritik Fialovy vlády, je prokremelský kolaborant. Pan Foltýn nemohl lépe doložit svou ‚ideologickou pevnost‘ a odhodlání bojovat s jinými názory. Jiná věc je, že pokud jde o tzv. strategickou komunikaci, tak ukázal, že netuší, co to je – komunikace není nálepkování a plivání křivých obvinění na druhé, ale rovnoprávná diskuse nad fakty, nikoli dojmy. Pana plukovníka mi je líto – hned na startu se sám deklasoval a ukázal naprostou neschopnost skutečné strategie – nezvládl se ani aspoň naoko tvářit objektivně a kvalifikovaně,“ sdělil Okamura.

„Tento druh argumentace, který použil plk. Foltýn, patří mezi tzv. argumentační fauly a jmenuje se slippery slope. To asi vypovídá o všem. Je to stejně nekorektní argumentace, jakou používá více členů této vlády, když říkají, že ti, kteří s nimi nesouhlasí, jsou ruští trolové nebo dezoláti. Přitom ve své argumentaci nijak nevysvětlují důvody, jak k takovému závěru došli. Osobně považuji tento způsob komunikace od státního úředníka, a zejména vojáka z povolání, za absolutně nevhodný,“ sdělil poslanec hnutí ANO Pavel Růžička.

Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta má zcela jasno. „Myslím, že začít práci koordinátora strategické komunikace vyhrožováním lidem kvůli jejich názoru není nejlepší cesta. Ale od této vlády už jsme si zvykli na leccos,“ napsal ParlamentnímListům.cz.

„Tento výrok je velmi nešťastný. Zejména proto, obávám se, že byl ‚bolševicky‘ upřímný. Oni takto už asi opravdu uvažují a podobají se už soudruhům kdysi. Tam taky každý, kdo řekl jiný názor, byl prohlášen za spojence Západu. Když scházejí věcné argumenty, použije se podobná unfair rána pěstí. Pan plukovník by to měl zavčas vzdát. Evidentně to místo dostal na výsluhu, ale oboru nerozumí,“ míní senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

„Pan Foltýn se minul povoláním. Mnohem lépe než jako vládní koordinátor strategické komunikace by se uplatnil jako komik v nějaké televizní estrádě. Jeho památný výrok, kdy přesně před rokem tvrdil, že ukrajinská protiofenziva bude úspěšná a že vyústí v pád Putina, protože Rusko už panikaří, zcela dokonale ilustruje jeho schopnosti odhadnout budoucí vývoj událostí. Foltýn je známý rusofob a na tento post nemá absolutně žádnou kvalifikaci. Což prokázal již tímto výrokem, kterým se jen a pouze zesměšnil. Tuto figurku nikdo normálně uvažující nemůže brát ani na minutu vážně,“ sdělil šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

Poslanec SPD Radovan Vích je přesvědčený, že funkci vládního koordinátora strategické komunikace je nutné zrušit. „Je to samozřejmě nesmysl, stejně jako celé to jeho jmenování do funkce vládního koordinátora strategické komunikace. Po měsíci od jeho jmenování jsme neviděli žádnou definici, koncepci, plán práce a představení strategie, jenom různá nesmyslná vyjádření, a toto je pouze jedno z nich. Každý resort navíc má své útvary odborníků zabývajících se komunikací s odborným vzděláním a tato funkce, obsazená navíc vojákem ve služebním poměru, do toho vnáší další rozměr. Asi každého s názorem jiným, než je názor vládní pětikoalice, bude chtít zavřít. Je potřeba tuto funkci urychleně zrušit. Vláda to nakonec stejně bude muset udělat, ale čím dříve, tím menší ostuda,“ řekl.

„Každý státní úředník má povinnost otevřeně a jasně sdělit, co hodlá za peníze daňových poplatníků vykonat. Taková informace má být zveřejněna transparentně, aby nevzbuzovala pochybnosti. Není třeba vést řeči o tom, co dělat nechce, a hodnotit různé spekulace. To je ztráta času. A taky peněz nás všech,“ upozornil předseda SOCDEM Michal Šmarda.