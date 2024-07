Harrisová? Guláš názorů, ze kterého se dělá šoufl, řekl nám senátor

Donald Trump, nebo Kamala Harrisová? Který z této dvojice by byl v případě svého zvolení novým americkým prezidentem lepší volbou pro svět? Podle českých politiků, kteří reagovali na anketní otázku redakce ParlamentníchListů.cz, by jednoznačně lepší volbou byl bývalý republikánský prezident Donald Trump.

Jedni doufali ve zvolení Joea Bidena a teď věří ve vítězství jeho viceprezidentky Kamaly Harrisové s argumentem, že se Spojené státy nevykašlou na Evropu a budou nadále masivně investovat do bezpečnosti starého kontinentu.

Druzí doufají ve výhru Donalda Trumpa a jeho schopnosti ukončit rychle válčení na Ukrajině, což ostatně Trump i slíbil. V minulosti byly za Trumpa vyjednány a podepsány abrahámovské dohody, které začaly největší smíření na Blízkém východě v moderní historii. To zhatil až útok Hamásu na Izrael 7. října loňského roku.

Bylo by pro svět lepší, aby se v roli nového prezidenta Spojených států amerických ujal vedení Bílého domu po příštích volbách Donald Trump, nebo Kamala Harrisová? ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků.

Místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček zareagoval stručně. „Donald Trump,“ napsal redakci Havlíček.

„Jednoznačně bude lepší, když se prezidentem stane Donald Trump. Názory paní viceprezidentky Harrisové jsou naprosto šílené, jde o takový mix českých Zelených, Pirátů a současné TOP 09, což je samo o sobě gulášem, ze kterého se normálnímu člověku dělá šoufl. Ale i proto, že USA potřebují silného lídra – ostatně kdyby byl teď v Bílém domě silný lídr a USA měly silnou pozici, nebylo by války na Ukrajině, terorismu z Gazy, útoků na pomezí Rudého moře a Adenského zálivu,“ zdůvodnil své mínění senátor Zdeněk Hraba.

Podle šéfa SPD Tomia Okamury zastupuje Kamala Harrisová radikální progresivisty snad ve všech myslitelných oblastech. „Od nelegálního přistěhovalectví po gender a boj proti tradičním hodnotám, na kterých euroamerické civilizace stojí. A USA jsou dnes v dosud nepoznaném kritickém stavu – je tu nepřekonatelné rozdělení dvou stran, extrémní pokles důvěry ve stát a jeho instituce, rekordní nerovnost v rozdělení bohatství a v zahraničí čelí USA končící světové hegemonii a konci vlády dolaru, což znamená hrozící kolaps jejich ekonomiky. Současně tu je víc zbraní než obyvatel – takže USA by si dnes zasloužily vůdce, který stabilizuje ekonomiku i mocenské postavení země a začne vyšší životní úrovní zklidňovat americké občany. Harrisová vedená progresivní lobby celý život dělá opak, takže vítězství její party by znamenalo jen další zhoršení krize, v níž USA dnes jsou. Už dnes některé státy USA hrozí odtržením, což by znamenalo občanskou válku – takže paradoxně i ti, co milují nadvládu Američanů a líbají prsteny v sídle CIA, by si měli přát vítězství Trumpa a zdravého rozumu, protože jen on je aktuálně schopný pád USA zastavit,“ vysvětlil obsáhle Okamura.

„Pro svět by bylo dobré, kdyby lidi dostali hlavně rozum a dokázali ve svých zemích volit tak, aby se pak nemuseli upínat k jednomu jménu jako záchraně. To, že Evropa má dnes v čele řady zemí včetně České republiky téměř válečné nadšence a ekonomické tragédy, je chyba jejich občanů. Při volbě sice mohli uvěřit slibům, to se stává, ale pokud byli podvedeni v přímém přenosu, dávno je měli z pudu sebezáchovy vyprovodit. Jenže ti panovační, ale současně hloupí lidé tam stále jsou a ničí naše životy, protože jim podobní ničí celý kontinent, a tak ano, musí vyhrát Trump, pokud se má civilizovaný svět mírově nadechnout a přestat dělat hlouposti. Evropě až na výjimky typu Orbána vládnou novodobí soudruzi, kteří si spletli dobu. A náš Petr Fiala? To je novodobý Jakeš, pouze namísto Ruska slepě poslouchá Brusel. Nechci žít ve světě jediných povolených pravd. To vede k degeneraci všeho. Tedy ano – Trump. Není bez chyb, ale má mozek a odvahu. Díky bohu za to,“ reagovala senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Poslanec SPD Radovan Vích míní, že lepší pro svět by jednoznačně bylo vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa. „Zkušenosti z prezidentů zvolených za demokraty symbolizují pouze rozpoutávání konfliktů po světě. Za všechny Clinton, Obama, Biden. Pokud Donald Trump opakovaně tvrdí, že rychle ukončí konflikt na Ukrajině a bude bojovat s nelegální migrací, má mé sympatie a nemám důvod mu nevěřit. Kamala Harrisová mě svými prioritami, jako je např. právo na potrat, nijak nezaujala a byla by pouze pokračovatelem podpory financování a zbrojení Ukrajiny, což odmítám,“ odpověděl Vích.

„Jak Donald Trump, tak i Kamala Harrisová reprezentují specifický pohled na svět. Zatímco Harrisová je typickou představitelkou pokrokářského světa, v němž dominuje touha po válce, nadvláda menšin, cancel culture, woke revoluce, multikulturalismus a násilná zelená převýchova společnosti pod útlakem jediné povolené oficiální pravdy, Donald Trump chce před těmito agresivními ideologiemi, které přinášejí nesvobodu, ekonomický rozvrat a diktát zbytnělé politické korektnosti, občany USA ochránit. Mým kandidátem je proto jednoznačně Donald Trump,“ řekl předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka.

Opačný názor má šéf Sociální demokracie Michal Šmarda. „Donald Trump dává jasně najevo, že pokud bude zvolen, bude to pro Evropu drahé. Tlačí na zvyšování výdajů na zbrojení a na tvrdší obchodní podmínky. Kamala Harrisová i Michelle Obamová naopak prosazují posilování spolupráce s evropskými státy a společnou obranu. Pro Evropu je tedy jasně výhodnější zvolení demokratického kandidáta. Co je výhodné pro země Jižní Ameriky, Asie a Afriky, nedokážu posoudit. Dá se předpokládat, že v některých aspektech by bylo zvolení Trumpa výhodné pro Izrael. Trump je mnohem méně kritický k izraelským operacím v Gaze,“ sdělil.

„Rozhodně Donald Trump. Zaměřoval by se mnohem více na USA než na vojenské operace po celém světě, uklidnil by situaci na Ukrajině. Zvolení rudé Kamaly by znamenalo válku, zelenou diktaturu a hranice otevřené migraci dokořán. Zvolení Trumpa by naopak přineslo mír, prosperitu, zastavení zelených jezuitů a návrat o pár kroků zpět k normálnímu světu. Každý, kdo má všech pět pohromadě, musí držet palce Trumpovi,“ je přesvědčen šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

Podle prvního místopředsedy Trikolory Petra Štěpánka reprezentuje Kamila Harrisová úplně všechno, co je na současném světě špatně: šílený klimatický alarmismus, devastující migraci, smrtící militarismus a ultralevičácký progresivismus. Donald Trump je reprezentantem normálního světa. Ta volba musí být každému, kdo to má v hlavě v pořádku, jasná,“ uvedl Štěpánek.

„Důležitý je pro mě vztah budoucího prezidenta Spojených států k naší České republice a k Evropě. Amerika potřebuje mít Evropu jako svého spojence. A věřím, že to chápou i oba kandidáti. Určitě nebudu americkým občanům říkat, koho by měli volit. To je jejich věc. Úplně stejně, jako když jsou volby u nás, tak je to naše právo a nikdo nám do toho nemá mluvit,“ konstatoval předseda Přísahy Robert Šlachta.