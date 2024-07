Obamovi dali „zelenou“ Harrisové. Důležitý spojenec ale míří za Trumpem

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9870 lidí vyjádřil podporu i bývalý prezident USA Bill Clinton a neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová, kteří ve společném prohlášení napsali, že udělají vše, co je v jejich silách, aby ji podpořili. Vyjádření Obamy, coby osobnosti demokratů s velmi značným dosahem, však dlouho chybělo.



S Obamou přitom již podle deníku The New York Times hovořila, slova podpory od něj však ze začátku neuslyšela. List připomenul, že Obama ve svém dřívějším prohlášení před několika dny končícího prezidenta Bidena ocenil, aniž by Harrisovou jmenoval. „Joe Biden byl jedním z nejvýraznějších amerických prezidentů a také mým drahým přítelem a partnerem. Dnes jsme si také – znovu – připomněli, že je to patriot nejvyššího řádu,“ zaznělo od Obamy na sociální síti X bez zmínky o Harrisové.



K podpoře Harrisové se na rozdíl od mnoha dalších vlivných demokratů rozhodl až později a teprve v pátek sdílel video zachycující jeho telefonát s kandidátkou ucházející se o nominaci Demokratické strany pro blížící se americké prezidentské volby.

„Začátkem tohoto týdne jsme s Michelle zavolali naší přítelkyni Kamale Harrisové. Řekli jsme jí, že si myslíme, že bude fantastickou prezidentkou Spojených států a že má naši plnou podporu. V této kritické chvíli pro naši zemi uděláme vše pro to, aby v listopadu vyhrála. Doufáme, že se k nám připojíte,“ uveřejnil Obama.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA — Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024

Na videu lze spatřit, jak Harrisová s radostí podporu od Obamových přijala. „Voláme, abychom vám řekli, že Michelle a já nemůžeme být pyšnější, že vás můžeme podpořit a udělat vše pro to, abyste prošla těmito volbami a dostala se do Oválné pracovny,“ řekl Obama Harrisové během telefonátu a bývalá první dáma Michelle Obamová doplnila, že půjde o historický moment.

„Děkuji vám oběma. Moc to pro mě znamená. A taky si s tím užijeme trochu legrace,“ odpověděla jim potěšeně Harrisová.

„Jsem na svou přítelkyni Kamalu tak pyšná. Barack a já jsme tak nadšeni, že ji můžeme podpořit jako demokratickou kandidátku kvůli její pozitivitě, smyslu pro humor a schopnosti přinášet světlo a naději lidem v celé zemi. Kryjeme ti záda, Kamalo,“ dodala v pátek Obamová.

I’m so proud of my girl, Kamala. Barack and I are so excited to endorse her as the Democratic nominee because of her positivity, sense of humor, and ability to bring light and hope to people all across the country. We’ve got your back, @KamalaHarris! pic.twitter.com/xldcZeDXuS — Michelle Obama (@MichelleObama) July 26, 2024

Agentura Reuters uvádí, že může pro Harrisovou jít o stěžejní slova podpory, jelikož právě Obama zůstává i po více než deseti letech od svého posledního zvolení jednou z nejpopulárnějších osobností Demokratické strany a největší přílivy financí pro Bidenovu kampaň nastaly právě v důsledky Obamovy podpory.



„Jeho podpora by mohla pomoci aktivizovat a udržet energii a shromažďovat finanční prostředky pro kampaň Harrisové,“ píše Reuters s dodatkem, že podpora Obamy signalizuje také to, že se pravděpodobně za Harrisovou postaví i během ostré fáze její kampaně, jakmile se s velkou pravděpodobností stane oficiálně kandidátkou Demokratické strany.

Ne všude zní nadšení

Sílící podporu Harrisové však zřejmě příliš s radostí nepřijímá Izrael, který se Harrisová – na rozdíl od Ukrajiny, kterou hodlá podporovat „tak dlouho, jak to bude nutné“ – snaží přitlačit ke zdi a donutit jej zastavit tažení proti teroristům z Hamásu v Pásmu Gazy.



Končící administrativa Joea Bidena, v níž je Harrisová viceprezidentkou, chce po Izraeli, aby s palestinskými teroristy, kteří stále drží kolem stovky rukojmích včetně 8 amerických občanů, vyjednával a byl ochotný přistoupit na jejich podmínky, aby se dosáhlo dohody.

Přijmout podmínky teroristů však izraelský premiéra Benjamin Netanjahu odmítá a během svého proslovu před kongresem USA shrnul, že operace v Gaze může skončit kdykoliv, pokud se Hamás vzdá zbraní a rukojmí propustí. „Ale pokud to neudělají, Izrael bude bojovat, dokud nezničíme vojenské kapacity Hamásu, neukončíme jeho vládu v Gaze a nepřivedeme všechny naše rukojmí domů,“ ujistil.



Harrisová na to poté, co s Netanjahuem jednala tváří v tvář, během svého prohlášení pokračování protiteroristické operace Izraele odmítla. „Je čas, aby tato válka skončila,“ uvedla dle agentury Reuters. „Nemůžeme si dovolit být otupělí vůči utrpení a já nebudu mlčet,“ dodala.



Netanjahu se podle televize Fox News aktuálně snaží v pozadí těchto slov Harrisové o opětovné sblížení s americkým exprezidentem Donaldem Trumpem.

Izraelský premiér se s bývalým prezidentem hodlá setkat v jeho letovisku Mar-a-Lago na Floridě a snažit se bude zejména o to, aby napravil vzájemné vztahy poznamenané událostmi během prezidentských voleb v roce 2020, kdy Netanjahu po tehdejších nejasnostech kolem sčítání hlasů poblahopřál Bidenovi a Harrisové ke zvolení. Trump se měl posléze svěřit izraelskému novináři Baraku Ravidovi, že od té doby s Netanjahuem nepromluvil a izraelskému premiérovi též vzkázal: „Ať jde do p*dele!“



Netanjahu se již před setkáním s Trumpem snažil vše „vyžehlit“ také během řeči v Kongresu, při níž mu jmenovitě děkoval za diplomatickou pomoc. „Chci poděkovat prezidentu Trumpovi za jeho vůdčí roli při zprostředkování historických Abrahámovských dohod. Stejně jako Američanům se Izraelcům ulevilo, že prezident Trump vyšel z toho podlého útoku na něj, podlého útoku na americkou demokracii, živ a zdráv. V demokraciích není místo pro politické násilí,“ řekl izraelský premiér.



„Chci také poděkovat prezidentu Trumpovi za vše, co udělal pro Izrael, od uznání svrchovanosti Izraele nad Golanskými výšinami, přes konfrontaci s íránskou agresí až po uznání Jeruzaléma za naše hlavní město a přesunutí americké ambasády. To je Jeruzalém, naše věčné hlavní město, které už nikdy nebude rozděleno,“ pokračoval.

Trump tato slova uvítal a ve čtvrtek v pořadu „Fox & Friends“ řekl, že Netanjahu byl k němu „velmi milý“. „Velmi hezky se o mně zmínil ve svém projevu a ocenil jsem, že za mnou přijel,“ shrnul.



Sám však také zdůraznil, že operace v Pásmu Gazy musí rychle směřovat ke konci. „Chci, aby to rychle dokončil a vyřídil. Musí to udělat rychle, protože je ta publicita decimuje. A víte, Izrael není příliš dobrý ve vztazích s veřejností,“ zmínil.



„Postaral bych se o to, aby to rychle skončilo. Je třeba to rychle ukončit. Nemůže to takhle pokračovat. Je to příliš dlouhé, je toho příliš mnoho. Musíte dostat rukojmí zpátky,“ doplnil Trump výtku k příliš pomalému postupu Izraelců v Pásmu Gazy.