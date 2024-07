Konec 168 hodin, ale Fridrichová v ČT zůstává. Vyoral má jasno, co bude dál

Biden zjistil, že už to nechce dělat. Tedy být znovu prezidentem. Což oznámil přes internet, takže se pak dlouho spekulovalo, zda mu náhodou někdo už nevedl mrtvolnou ruku. Co myslíte, kdyby prezident takhle ze závodu odstoupil v jiné zemi, myslíte, že by byla dávána jako příklad demokracie?

Vždy by záleželo zejména na táboře, do něhož onen prezident patří. Pokud by patřil tak jako Biden do toho „správného“, pak by byl glorifikován jako hrdina, který odešel v nejlepším a se ctí. Byť svůj odchod oznámil na internetu a ještě zakamuflovaný někde za silnými zdmi pod zástěrkou nákazy covidem. Víte, ona už samotná první prezidentská kandidatura – nemluvě už o onom evidentně falešném vítězství – Bidena coby už tehdy senilního staříka působila minimálně na mě komicky a neuvěřitelně. A Bidenovo „rekordní“ vítězství mě toho času jen utvrdilo v tom, že tohle všechno, ale opravdu všechno je jen divadlo pro nás – věčné otroky, dělníky… – doplňte si, co chcete – režimu. Ať už je v danou chvíli jakýkoliv. Jak budu donekonečna opakovat slova klasika: kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili. Nebo snad věří někdo tomu, že by senilní stařík skutečně vedl jednu z nejmocnějších zemí světa a měl k dispozici takzvaný jaderný kufřík? Dle řady reportáží zveřejňovaných i samotnými pologramoty mediálního hlavního proudu měl Biden už tehdy problém rozeznat záchodovou mísu od ledničky, ne tak nyní, kdy zřejmě už vůbec netuší, která bije.

Pak je tu Kamala Harrisová, v jejíž prospěch Biden odstupoval. V minulých primárkách šla z kola ven jako jedna z prvních, její největší kvalifikací je, že je černá a je žena. Jaké nadšení takový kandidát asi vzbudí u voličů?

Zpátky do Čech. Eurokomisařem se za Česko stane vynálezce „závětrných elektráren“ Jozef Síkela. Komentátorka a analytička Lenka Zlámalová soudí, že pokud se musel nominovat komisař ze STAN, Síkela je nejméně špatný. Reálně, bude Síkela mít na něco vliv?

Je prakticky úplně buřt, jestli eurokomisařem za Českou republiku bude Vyoral, Ferda Mravenec, Maryčka Magdonova, Síkela nebo jiný soudobý politruk. Vliv bude mít pouze na obsah své peněženky a bankovního konta. Stejně jako v našem parlamentu i v politbyru EU jsou politici pouze maňásky, které mají kolem prstů omotané jiní, mocnější, na které světlo reflektorů nedopadá přímo, nebo vůbec.

Poláci si dupli, konkrétně že Ukrajinu nepustí do EU, dokud nebude vyřešen problém s ukrajinskými nacionalisty, kteří za druhé světové války pozabíjeli asi 100 000 Poláků ve Volyni. Co myslíte, couvne Zelenskyj a nechá Poláky „šáhnout“ na mytologii Ukrajiny?

To bude záležet jen na tom, co mu povolí, poradí, nařídí jeho páni ze zámoří. Myslím, že zatím ještě nenazrál čas na denacifikaci junty v čele se Zelenskajou Grétou, která v současné době vede Ukrajinu – do záhuby. Nicméně ono polské dupnutí jsem nezaznamenal a trochu mě překvapuje. Neb Poláci, Ukrajinci a vlastně i my Češi, Moraváci a Slezané máme v čele lokaje a vazaly kolaborující v zájmu stejných pánů.

Bývalý europoslanec Peksa reagoval na novinu, že poradce vlády v oblasti bezpečnosti Pojar byl dříve poradcem ve zbrojním průmyslu. „A na ty granáty samozřejmě bylo výběrko, které v žádném případě nebylo nikomu ušito na míru, vyhodnotila ho nezávislá komise na základě objektivních kritérií a veškerá dokumentace je transparentně online,“ narážel na zbrojní zakázky vlády. Nemá tady Pirát pro jednou pravdu, že bývalý pracovník zbrojního průmyslu by mohl přihrávat zakázky kamarádům?

Ano, má. Bohužel tato chobotnice již svými chapadly objala prakticky celý systém. Ono když i za současným prezidentem a oportunistickým převlékačem uniforem Pavlem stojí pochybný lobbista Petr Kolář, pak se nemůžeme divit už ničemu. A očista je dle mého prakticky nemožná. Opravné ani kontrolní prostředky neexistují a nejsou v zájmu vládnoucích elit. Všech napříč stranami a uskupeními, nejen těch, které jsou u koryta nyní.

Pomalu se zdá, že prezident Zelenskyj bude muset jednat o míru. V průzkumech veřejného mínění na Ukrajině začíná být tato možnost čím dál oblíbenější a to ani nevíme, jaká je skutečná situace. Ale když na to přijde, myslíte, že Putin bude ochoten jednat po tolika podrazech a otáleních?

Jednat se bude muset. Ať už to bude teď, za měsíc, za rok nebo za deset let. To je dané. Myslím, že Putin jednat bude. Otázkou je, jaké budou jeho podmínky, požadavky a nároky. Jak sám zmiňujete, po tolika podrazech zřejmě nic nebude zadarmo.

Končí pořad 168 hodin. Jak na něj budete vzpomínat?

Vzhledem k tomu, že jsem vídal úryvky jen namátkou, když mě někdo na něco upozornil, tak vzpomínky tomuto propagandistickému braku a vrchní představitelce prkenné deprimované Fridrichové opravdu věnovat nebudu. Bohužel, z toho, co jsem dřív viděl a vídal, tak prakticky všechny hlavní publicistické pořady protičeské ČT typu Moravcových Otázek a jediných správných odpovědí, Wollnerových Reportérů, 168 hodin či třeba i Interview ČT24 byly jednou velkou zavšivenou propagandou současného režimu. Tudíž zajímavé jen z hlediska studijního, nikoliv informačního, jak by to ovšem mělo být. Kdyby je všechny komplet zrušili, nestane se vůbec nic, a ušetří se ročně miliony korun, které z našich kapes vysávají oni paraziti zvoucí se moderátory, reportéry či novináři. Nicméně podstatné je uvědomit si, že pořady samy o sobě za nic nemůžou. Jejich obsah vytvářejí lidé a ti v ČT zůstávají bez jakéhokoliv postihu a sebereflexe. Tedy i Fridrichová bude ve své indoktrinaci pokračovat. Jen v rámci jiného pořadu či formátu.