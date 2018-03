ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky na Novojičínsku

Původní pozemek v k.ú. Bravantice byl ve vlastnictví Matice Opavské v Opavě, od které jej stát v roce 1949 vykoupil. Protože pozemek nebyl dále přidělen, přešel do správy Okresního národního výboru Nový Jičín a následně Okresního úřadu Nový Jičín.



Pozemek v k.ú. Odry nabyl stát na základě vzdání se přídělu fyzickou osobou v roce 1954 a pozemek v k.ú. Bartošovice na základě Smlouvy o bezplatném předání majetku z roku 1977. Pozemky byly převedeny do správy příslušných městských národních výborů, které pozemky odevzdaly do trvalého užívání. K pozemkům nabyl právo Okresní úřad Nový Jičín.



Pozemek v k.ú. Štramberk byl ve vlastnictví fyzické osoby, která zemřela v roce 1978. Spoluvlastnický poloviční podíl na čtyřech pozemcích v k.ú. Pustějov a na jednom pozemku v k.ú. Bílov byl ve vlastnictví fyzické osoby, která zemřela v roce 1987. Na základě dodatečných projednání dědictví v roce 2016 připadl tento majetek do vlastnictví České republiky a do příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.



Zajímavostí je umístění pietního místa na pozemku v k.ú. Odry, které je vedeno v Centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany. Jedná se o kříž z bílého hlazeného kamene. V horní třetině se nachází kříž s korpusem a dolní dvě třetiny zabírá masivní postament sloužící jako pamětní deska s vyrytými jmény devíti občanů padlých v období 1. světové války. Pamětní deska je završena profilovým štítem, v jehož poli se nachází plastický symbol vojenské helmy na zkřížených dubových ratolestech. Pietní místo v podobě kříže bylo vztyčeno v roce 1922.

autor: Tisková zpráva