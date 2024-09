Úřad vlády: O voličský průkaz pro krajské a senátní volby lze do pátku požádat online přes Portál občana

Pokud chtějí občané příští víkend volit zastupitele do krajů nebo Senátu jinde než ve své volební místnosti, mohou zažádat o voličský průkaz několika způsoby. Kromě klasické žádosti přímo na úřadě je také možné požádat online přes Portál občana a jeho aplikaci, a to nejpozději do tohoto pátku, tedy 13. září do 16:00 hodin.

„Možnost zažádat si o voličský průkaz přes Portál občana je důležitým krokem k větší dostupnosti voleb a pohodlí voličů. Díky nové aplikaci Portálu občana nemusíte jezdit na žádný úřad, hlídat úřední hodiny a stát fronty. Jednoduše požádáte pár kliknutími třeba ve svém mobilu. Věřím, že online žádosti tak zjednoduší a hlavně zpřístupní tento proces pro mnoho lidí, kteří se chtějí zúčastnit voleb,” uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2691 lidí

V Portálu naleznete žádost přímo na úvodní stránce a po jejím vyplnění je třeba vybrat i způsob doručení. To je možné buď poštou, nebo osobním převzetím na úřadě. Podmínkou online žádosti je připojená datová schránka. Pro každé volby je nutné zařídit samostatný průkaz. Možnosti použití voličského průkazu jsou tentokrát více omezené. Průkaz pro krajské volby totiž platí pouze ve volebních místnostech v rámci kraje a pro senátní volby jen v rámci senátního obvodu. Zvláště u větších krajů jde ale stále o velmi užitečnou možnost.

“V roce 2025 pak přijde zásadní změna v podobě poslední vlny zavedení eDokladů. Ta pak například při volbách do Sněmovny usnadní identifikaci voličů ve volebních místnostech a celý proces tak přiblíží 21. století,” dodal Bartoš.

eDoklady bude možné využít tedy až při volbách v roce 2025. K poslední vlně náběhu ověřovatelů, která začne 1. ledna 2025, se přidají například i okrskové volební komise, zbývající obce, školy, zdravotní pojišťovny, banky, notáři, Česká pošta a zastupitelské úřady.

Od 1. července se mezi ověřovatele eDokladů nově připojily úřady práce, finanční úřady, kraje, obce s rozšířenou působností, soudy, zbytek policie a několik stovek dalších dobrovolných ověřovatelů, včetně řady soukromníků. Mobilní aplikaci eDoklady má v telefonu již více než půl milionu lidí.