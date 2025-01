Úřad vlády: S eDoklady v pátek poprvé k volebním urnám v Brně

Každý volič si může aplikaci eDoklady stáhnout zdarma do svého chytrého telefonu a nahrát do ní digitální verzi svého občanského průkazu přes Identitu občana. Brno je nyní první lokalitou v Česku, která tento přístup umožňuje přímo ve volebním procesu. Původně se očekávalo, že eDoklady budou využity až při podzimních sněmovních volbách, ale kvůli náhlému úmrtí senátora Romana Krause bude tato možnost dostupná již nyní.

Volební obvod č. 60 Brno-město je tvořen městskými částmi Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Brno-Jundrov, Brno-Komín, Brno-Královo Pole, Brno-Medlánky, Brno-Ořešín, Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-sever, Brno-Útěchov a Brno-Žabovřesky.

Volební místnosti se otevřou v pátek 17. ledna 2025 ve 14 hodin. Oprávnění voliči budou moci odevzdat svůj hlas až do 22. hodiny. V sobotu 18. ledna to půjde od 8 do 14 hodin.

„Úřady dotčených městských částí jsme s předstihem informovali o všech náležitostech, plynoucích z doplňovacích senátních voleb. Historicky první akceptaci eDokladů u voleb bereme jako velký pokrok v digitalizaci a také jsme k tomu tak přistupovali. Dle našich informací jsou všechny volební místnosti vybaveny potřebnou elektronikou s aplikacemi pro ověření totožnosti voliče pomocí eDokladu. Součástí příprav bylo i školení pro členy volebních komisí, abychom byli na vše připraveni,“ uvedl tajemník Magistrátu města Brna Oliver Pospíšil.

Od 1. ledna 2025 nastala třetí a poslední vlna přijímání eDokladů státem. Občanku v mobilu můžete nyní použít kdekoliv, kde se osobně prokazujete státu. Nově ji lidé můžou použít nejen při komunikaci se státem, ale také u okrskové volební komise, na poště, v bankách, ve školách, u zdravotních pojišťoven, notářů, exekutorů a dokonce i na zastupitelských úřadech. Přijetí eDokladů ze strany firem navíc stále roste.

„Co se týče používání digitálních dokladů, patříme v Evropě mezi průkopníky. Občanka v mobilu platí prakticky všude, řidičák a techničák nemusíte mít u sebe vůbec, připravujeme digitální průkaz OZP a další. Jiné země se to teprve budou učit. Na špičce jsme i v digitálním přístupu ke službám státu. Slabiny máme hlavně v digitalizaci zdravotní dokumentace a hluboce podprůměrní jsme bohužel v počtu žen, pracujících v IT. Na to jsme ale rozjeli osvětově-vzdělávací program IT je pro holky, takže zlepšení přijde, byť i v delším časovém horizontu,“ dodává k tomu Martin Charvát z Digitálního Česka.

Hlavními výhodami eDokladů jsou lepší zabezpečení a ochrana proti zfalšování, možnost zapnout si historii prokazování, či jednoduché odpojení v případě ztráty. Data uložená v aplikaci jsou lépe chráněna než na plastové kartičce. Data ve státních systémech jsou těmi nejvíce střeženými daty, které občané státu svěřují. Stát navíc provozuje systémy, jejichž bezpečnost monitoruje a vyhodnocuje v režimu 24/7.

Aplikaci eDoklady spustila Digitální a informační agentura (DIA) ve spolupráci s Digitálním Českem v lednu 2024 a za první rok si ji do mobilu stáhlo přes 600 000 lidí. Získala také 2. místo v kategorii Projekt roku na Křišťálové lupě 2024.

Česko je jednou z prvních zemí EU, která zavedla možnost prokázání totožnosti na místě prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu. Tento krok připravuje občany i státní a komerční sféru na zavedení evropské peněženky digitální identity, která má být dostupná v celé EU na konci roku 2026.

Plastová verze občanského průkazu zůstává nadále platná a lidé se jí budou moci prokazovat jako dosud, eDoklady představují pouze možnou alternativu.