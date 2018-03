VMware představuje službu Workspace ONE

Nová cloudová služba Workspace ONE Intelligence, která je již celosvětově k dispozici, se integruje s platformou Workspace ONE a jedinečným způsobem shromažďuje a analyzuje data o uživatelích, aplikacích, sítích a koncových bodech. Společnost VMware zároveň představila řešení Workspace ONE Trust Network, které propojuje data a analytické výstupy z Workspace ONE s řadou důvěryhodných bezpečnostních řešení poskytovaných externími partnery pro doručení prediktivního a automatizovaného zabezpečení. V neposlední řadě VMware představil Workspace ONE AirLift – novou technologii pro správu Windows 10, která zákazníkům pomůže modernizovat přístup k řízení životního cyklu počítačů (PCLM).

„Vybavení zaměstnanců technologiemi a přístupem k datům a systémům je základním předpokladem digitální transformace. Poskytování nástrojů zvyšujících produktivitu zaměstnanců však přidává na složitosti IT prostředí. Kvůli rostoucímu počtu aplikací, zařízení a sítí a zániku bezpečnostního perimetru vzrůstá i riziko kybernetických hrozeb,“ vysvětluje Sumit Dhawan, viceprezident společnosti VMware a generální ředitel divize řešení pro koncové uživatele. „Naše nová platforma digitálního pracovního prostředí s využitím analytických informací za podpory ekosystému našich partnerů pomohou zákazníkům využít poznatky, automatizaci a prediktivní zabezpečení ke zjednodušení provozu, detekci a neutralizaci hrozeb a zároveň zvýšení efektivity a komfortu práce pro uživatele.“

Psali jsme: VMware představuje významnou aktualizaci své integrované hybridní cloudové platformy VMware na prvním místě mezi dodavateli softwaru pro správu podnikové mobility VMware: Revoluci v podobě zavádění digitálního pracovního prostředí vyvolávají sami zaměstnanci VMware oznámila hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí roku 2014

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva