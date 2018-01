VMware na prvním místě mezi dodavateli softwaru pro správu podnikové mobility

Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), přední světový dodavatel cloudové infrastruktury a řešení pro podnikovou mobilitu, oznámila, že se umístila na prvním místě mezi dodavateli řešení pro správu odolných a IoT zařízení v analytické studii mezinárodní výzkumné společnosti IDC. Studie IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Mobility Management Software for Ruggedized/IoT Device Deployments 2017 Vendor Assessment porovnávala řešení 13 dodavatelů a platforma pro digitální pracovní prostředí VMware Workspace ONE s technologií AirWatch mezi nimi zvítězila.

Vzhledem ke stoupajícímu počtu nových netradičních koncových zařízení musí podniky investovat do komplexních systémů pro správu koncových bodů (UEM), které dokáží řídit a zabezpečovat všechny typy zařízení a operačních systémů a umožňovat další rozšiřování, s nímž takové projekty obvykle počítají. Řešení UEM by mělo dokázat spravovat odolná koncová zařízení i všechny ostatní podnikové koncové body včetně zařízení s operačními systémy Windows, macOS, Chrome OS, iOS, a Android. VMware Workspace ONE představuje ucelené řešení pro jednotnou správu všech zaměstnaneckých zařízení včetně terénních, od pilotních projektů po rozsáhlé implementace.

Podle studie IDC MarketScape: „Společnost VMware byla jedním z prvních dodavatelů EMM systémů, který začal zákazníky podporovat při zavádění technologií pro správu netradičních mobilních koncových bodů. Společnost VMware získala řadu významných zákazníků v oblasti správy IoT zařízení pomocí EMM a má rozsáhlé plány v oblasti podnikového IoT včetně vybavení konferenčních místností, periferních zařízení, mobilních tiskáren a nositelné elektroniky.“

Společnost VMware navázala partnerství s řadou OEM výrobců hardwaru a vývojářů aplikací pro odolná zařízení. Smyslem těchto partnerství je pomoci zákazníkům ušetřit čas a zdroje díky nízkým nárokům na zavedení a konfiguraci, chránit podniková data pomocí bezpečnostních pravidel pro zařízení, poskytovat pracovníkům přístup k aplikacím důležitým pro provoz podniku a asistovat uživatelům v terénu prostřednictvím nástrojů pro vzdálenou správu. Workspace ONE pomáhá podnikům z mnoha odvětví z jednoho rozhraní spravovat tradiční odolná zařízení i terénní řešení založená na systému Android včetně periferií a chytrých brýlí, spolu s notebooky a jinými podnikovými zařízeními.

Studie IDC MarketScape dodává: „Společnost VMware se rozhodla vytvořit samostatnou obchodní jednotku pro IoT a 95 % ostatní IoT infrastruktury, které nepokrývá AirWatch (automobilový průmysl a doprava, energetika, chytrá města, výrobní průmysl apod.), a které vyžadují unikátní funkce ke správě, sledování a zabezpečení až milionů předmětů.“

VMware se svými řešeními Workspace ONE a VMware Pulse IoT Center poskytuje nejširší pokrytí internetu věcí. Pulse IoT Center je nové řešení zaměřené primárně na podnikový internet věcí a okrajové IoT systémy, brány a připojená zařízení a jejich senzory. Využívá osvědčené technologie společnosti VMware pro správu zařízení a nabízí nové funkce pro monitoring, detekci anomálií, zabezpečení a podporu třívrstvé architektury potřebné pro implementace IoT. VMware Pulse IoT Center je prvním řešením nové řady produktů VMware pro internet věcí. Dostupnost je očekávána od 4. čtvrtletí fiskálního roku společnosti VMware.

„Stále více podniků zavádí internet věcí a výpočetní systémy na okraji sítě a potřebuje komplexní přístup ke správě a zabezpečení okrajové infrastruktury. S produkty jako Workspace ONE a Pulse IoT Center má společnost VMware dobrou pozici k tomu, aby byla svým zákazníkům partnerem pro celkovou správu a zabezpečení IoT a okraje sítě,“ vysvětluje Ray O'Farrell, výkonný viceprezident a technický ředitel společnosti VMware a generální ředitel divize IoT společnosti Dell Technologies. „Budeme nadále úzce spolupracovat se zákazníky a využívat rozsáhlý ekosystém partnerů při inovacích a uvádění nových řešení pro IoT a okraj sítě na trh.“

autor: Tisková zpráva