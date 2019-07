VZP: Jakou zdravotní péči bez nutnosti přímé úhrady dostaneme na Slovensku při úrazu nebo onemocnění?

Pojedeme na dovolenou do Tater, takže by nás zajímalo, na co bychom měli nárok a také jaká je na Slovensku spoluúčast.

Na Slovensku vás ošetří za stejných podmínek jako místní občany na základě předložení českého průkazu pojištěnce, který je zároveň Evropským průkazem zdravotního pojištění (modrý průkaz), nicméně pouze v tzv. nezbytném rozsahu, viz dále. Průkaz by měla akceptovat všechna zdravotnická zařízení, která mají smlouvu s některou ze slovenských veřejných zdravotních pojišťoven. Těmi jsou Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera či Union. Z nich si budete muset jednu vybrat jako tzv. výpomocnou pojišťovnu, která péči o vás zaplatí a následně ji přeúčtuje vaší české pojišťovně.

Před ošetřením si tedy ověřte, zda je dané zdravotnické zařízení či lékař smluvním partnerem některé slovenské zdravotní pojišťovny. V tom případě by vám měla být poskytnuta na účet vaší české zdravotní pojišťovny veškerá lékařsky nezbytná zdravotní péče, taková, abyste se ze zdravotních důvodů nemuseli vracet domů předčasně. Nárok na ošetření budete mít jak při úrazu, tak i při náhlém onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu (nevolnost, závratě, horečky, náhlá bolest zubů, ale i zdravotní potíže související s již existujícím chronickým onemocněním).

Budete muset zaplatit případnou spoluúčast, což na Slovensku naštěstí nejsou nijak vysoké částky. Neplatí se za ošetření v ambulanci ani za pobyt v nemocnici či za lékařskou péči a léky poskytnuté během hospitalizace. Při pobytu v nemocnici platí spoluúčast jen doprovázející osoba, a to 3,30 eura za noc (s výjimkou doprovodu dětí do 3 let). Za využití ambulantní pohotovostní služby je spoluúčast 2 eura (pokud nenásleduje hospitalizace). V okrese, kde není pevná ambulantní pohotovostní služba, můžete za 2 eura vyhledat ústavní pohotovostní službu; jinak se za ni platí 10 eur. Kdybyste si nechali lékaře přivolat, zaplatíte 10 eur za využití ambulantní pohotovostní služby formou návštěvní služby. Dále se účtuje 0,10 eura za km jízdy při převozu dopravní zdravotní službou. Za převoz záchrannou službou u akutních stavů se neplatí. U stomatologického ošetření jsou hrazeny pouze náklady na použitý standardní materiál; pokud byste chtěli nadstandard, budete si muset zaplatit cenový rozdíl. V lékárně musíte počítat s poplatkem 0,17 eura za výdej léků a zdravotnických pomůcek, plus s případnou spoluúčastí na ceně.

Pokud byste byli nuceni z nějakého důvodu zaplatit celou poskytnutou zdravotní péči v hotovosti, schovejte si originály účtů, dokladů o zaplacení a příslušné lékařské zprávy a obraťte se pak na svoji zdravotní pojišťovnu se žádostí o refundaci. Počítejte ale s tím, že refundace neznamená, že klient předloží účtenku a dostane příslušnou částku! Žádost o refundaci musí pojišťovna posoudit ve správním řízení. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách ZDE.

I na Slovensko ovšem doporučujeme cestovat s komerčním cestovním pojištěním. To se totiž vztahuje i na ošetření ve zdravotnickém zařízení mimo slovenský systém veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje některé další věci, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (např. zaplacenou spoluúčast). Pojištění do Tater zvolte tak, aby krylo rizika spojená s vysokohorskou turistikou či s lyžováním, včetně zásahu Horské služby. Pokud si ho sjednáte u Pojišťovny VZP, a. s., máte jako pojištěnci VZP nárok na zvýhodnění (10 % pro pojištěnce VZP, 30 % pro členy KPZ) a navíc až do konce prosince 2019 můžete soutěžit o zajímavé ceny.

autor: Tisková zpráva