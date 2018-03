VZP: Zlepšuje se diagnostika dětí s autismem, pojišťovna už rok hradí nové vyšetření

VZP na tento současný trend upozorňuje v souvislosti se Světovým dnem autismu, který připadá na pondělí 2. dubna. Včasná diagnostika je v tomto případě naprosto zásadní.

Více se vývojové poruchy autistického spektra vyskytují u chlapců. Podle dat, která má VZP k dispozici, u nich lékaři autismus vykazují až čtyřikrát častěji než u dívek.

U kolika dětských klientů VZP lékaři vykázali autismus

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Chlapci 824 953 1 075 1 177 1 277 1 384 1 524 Dívky 216 238 266 297 328 362 421 Celkem 1 040 1 191 1 341 1 474 1 605 1 746 1 945

Vzhledem k tomu, že dětí, u kterých se autismus potvrdí, rok od roku přibývá, je třeba věnovat jeho odhalení patřičnou pozornost. První signály, které mohou na poruchy autistického spektra poukazovat, lze pozorovat již v raném věku.

Od října 2016 se proto v rámci preventivních prohlídek v roce a půl dítěte provádí vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra. To je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. K diagnostice se používá jednotný dotazník, který mají praktičtí lékaři ve svých ordinacích k dispozici.

V loňském roce provedli lékaři tento screening u 37 542 dětských pojištěnců VZP. U 35 709 dětí autismus rovnou vyloučili. Zbývajících 1 833 dětí, u nichž první test poukázal na riziko autismus, je nyní dále vyšetřováno, aby se u nich diagnóza buď definitivně vyloučila, či potvrdila.

Včasný záchyt autismu a započetí cílené terapie zvyšuje šanci, že se u dítěte podaří nastartovat další pozitivní vývoj. A to především nácvikem sociálních dovedností, fixací žádoucího chování, logopedickou péčí apod. To vše může dítěti pomoci zařadit se v co nejširší míře do většinové společnosti.

Podrobné informace o tom, jak preventivní vyšetření u praktického lékaře probíhá, naleznete zde. Bližší informace k dotazníku a diagnostice poruch autistického spektra ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva