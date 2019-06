VZP přispěje dárcům krve dvojnásobek

Celkem loni VZP vyplatila příspěvek pro dárce v 25 797 případech. To je o 20,85 % více než před pěti lety (v roce 2014 to bylo 21 347 příspěvků). Maximální možná výše benefitu se však mezi tím zvýšila z 500 na 1 000 korun. Celkem vyplacená částka tak v rozmezí pěti let stoupla více než dvojnásobně – v roce 2014 to bylo 10,2 milionu, zatímco loni už 22,6 milionu korun. VZP nyní uvedená data zveřejňuje při příležitosti Světového dne dárců krve, který připadá na pátek 14. června.

Jak dárci krve čerpali příspěvky od VZP v roce 2018 v jednotlivých krajích:

Kromě speciálního příspěvku na rehabilitační a rekondiční aktivity ve výši až 2 tisíce korun mohou dárci samozřejmě čerpat i další benefity určené pro klienty VZP. Navíc jim pojišťovna zajistí 35 dní cestovního pojištění zdarma. To loni využilo 18 590 dárců.

VZP podporuje dárcovství dlouhodobě – krev pomáhá zachraňovat životy a nelze ji uměle vyrobit. V průměru dostane každý člověk za život čtyřikrát transfuzi a dvanáctkrát preparát z krve. Informace o podmínkách, za nichž můžete darovat krev i vy, najdete například ZDE.

autor: Tisková zpráva