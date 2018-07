Ve vedení Kanceláře Senátu končí Jiří Uklein, jeho nástupce vzejde z výběrového řízení

„Vyhověl jsem dosavadnímu kancléři Senátu Jiřímu Ukleinovi, který odchází na vlastní žádost ze Senátu po necelých sedmi letech. Jsem především rád a poděkoval jsem mu za to, že po celou dobu pevně držel v rukou hospodaření Kanceláře Senátu a díky tomu nedošlo za mého působení v čele Senátu k žádným kauzám, které by poškozovaly pozici či reputaci Senátu. Po konzultacích se svými kolegy z vedení Senátu jsem se rozhodl vyhlásit otevřené výběrové řízení na nového kancléře, které by se mělo konat v nejbližším možném termínu,“ uvádí předseda Senátu Milan Štěch.

Jiří Uklein působil v čele Kanceláře Senátu od listopadu 2011, vzešel z výběrového řízení a nahradil Františka Jakuba.

Psali jsme: Senát posílá na Hrad 25 návrhů na státní vyznamenání MŠMT: Senát schválil odklad reformy financování o rok KDU-ČSL v Senátu podpořila změny ve vládní důchodové novele Senát podporuje směrnici EU proti nekalým praktikám řetězců

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva