KDU-ČSL v Senátu podpořila změny ve vládní důchodové novele

Toto pravidlo by nahradilo část vládní důchodové novely, která počítá s tím, že tisíc korun navíc by dostali senioři starší 85 let. Návrh může výrazně pomoct ženám, které kvůli výchově dětí odcházely dřív do důchodu – jsou sice v penzi delší dobu, ale příplatek se jich nemusí dotknout kvůli nižšímu věku.

Lidovci v Senátu chtěli prosadit návrh, který by zavedl příplatek 500 korun pro ženy za každé vychované dítě – ten ale nebyl podpořen dalšími stranami.



Více o navrhovaných změnách senátor Lumír Kantor ZDE.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Důchodkyně v ohrožení. Bez neziskovek by nebyla demokracie... Misska Taťána Gregor Brzobohatá se rozjela nejen u Emmy Smetany ve studiu Bělobrádek (KDU-ČSL): Okamžité navýšení důchodů maminkám je nutnost Premiér Babiš: Snažíme vylepšit život našich důchodců i slevami na jízdném, které tak kritizujete Alena Vitásková: Důchod je pojistka před bídou, nebo žebračenka?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV