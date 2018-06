Vedoucí Úřadu vlády otevře novou expozici o životě Edvarda Beneše a o historii jeho vily

Vedoucí Úřadu vlády ČR Radek Augustin spolu s dalšími čestnými hosty otevře ve čtvrtek 28. června 2018 v 17 hodin novou expozici Památníku dr. Edvarda Beneše v Sezimově Ústí, kterou připravilo Husitské muzeum v Táboře. Navíc bude v tento den v čase od 14.00 do 19.30 hodin mimořádně zpřístupněna i Benešova vila.

Nově otevřená expozice Památníku dr. Edvarda Beneše, který je umístěn v dolní části zahrady Benešovy vily, přiblíží život a činnost druhého československého prezidenta a také představí Benešovu vilu včetně stavebních proměn. Vystaveny budou mj. fotografie a sbírkové předměty vážící se k Edvardu Benešovi a jeho ženě Haně.

U příležitosti otevření Památníku se uskuteční v dolní části zahrady a v parku zahradní slavnost v duchu třicátých let. Úřad vlády ČR v rámci slavnostní akce navíc mimořádně ve čtvrtek 28. června zpřístupní pro veřejnost Benešovu vilu od 14.00 do 19.30 hodin.

Na akci bude mimořádně vystaven také automobil Aero 50 ze sbírek Národního technického muzea. Jedná se o automobil, který Benešovi používali v době exilu ve Velké Británii. Následující dva víkendy bude „automobil-veterán“ k vidění také u Benešovy vily.

Návštěvnický provoz v Benešově vile probíhá v letošním roce od dubna do konce října každý pátek, sobotu a neděli na základě spolupráce Úřadu vlády ČR a Národního muzea. Lidé se tak mohou těšit na komentované prohlídky letního sídla manželů Benešových. Návštěvníci mají možnost zavítat také do rozhlehlé zahrady, která patří k jednomu z mála dochovaných zahradních komplexů z třicátých let 20. století.

„Letos – v roce stoletého jubilea Československa – se podařilo Úřadu vlády ČR, Národnímu muzeu a Husitskému muzeu v Táboře výrazně přispět k přiblížení a popularizaci odkazu prezidenta Edvarda Beneše, ať již historicky největším počtem dnů otevřených dveří v Benešově vile, nebo novou expozicí v Památníku dr. Edvarda Beneše v dolní části zahrady patřící k vile,“ uvedl vedoucí Úřadu vlády ČR Radek Augustin.

Více informací o otevření nové expozice v Památníku Edvarda Beneše naleznete ZDE.

Podrobnější informace o Benešově vile v Sezimově Ústí naleznete ZDE.

Rezervace prohlídky Benešovy vily v termínech pátek, sobota, neděle je možné provést až do konce října na rezervačním webu.

Více informací o dalších aktivitách Úřadu vlády ČR ke stému výročí založení Československa nalezte ZDE.

