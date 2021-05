Velitelství výcviku-Vojenská akademie ve Vyškově, CIIRC ČVUT a TRIX Connections započaly spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání

reklama

Jeho předmětem je společná koordinace výzkumných aktivit a sdílení přístupu v oblasti pokročilých technologií a umělé inteligence s cílem dlouhodobého rozvoje bezpečnostního a obranného výzkumu a vývoje.

Oblast spolupráce je poměrně rozsáhlá a týká se také možností výměnných praktických stáží, exkurzí i účasti na akcích či setkáních pořádaných zúčastněnými stranami. Do těchto aktivit přitom mohou být zapojeni nejen pracovníci všech tří subjektů, ale i nadaní studenti či dokonce další partneři. Cílem je navázání užší spolupráce a kontaktů a vzájemné informování o využitelných výsledcích výzkum a vývoje.

„Náš institut i celé ČVUT má co nabídnout,“ říká Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT, a upřesňuje oblasti spolupráce: „A to ať se jedná o výsledky v oblasti umělé inteligence, telemedicíny, nebo robotických aplikací.“ Vyhledávání příležitostí i vhodných aplikací se přitom nebude omezovat jen na výše uvedené, jak za vyškovského partnera naznačil brigádní generál Ing. Radek Hasala, velitel VeV-VA,: „Zajímavá jsou témata týkající se jak informačních technologií, tak i nano- a biotechnologií. Naším cílem je posunout o kus dále spolupráci se státními i civilními subjekty, a to nejen v oblasti výzkumu a vývoje, ale i aplikace a výroby.“

V tom bude mít významnou roli právě technologický start-up TRIX Connections, který se stará o technologický transfer v oblasti pokročilých technologií z akademické sféry směrem k dalšímu uplatnění. „Zavázali jsme se, že budeme přispívat k efektivnímu transferu znalostí a technologií ve prospěch a v zájmu všech stran,“ uvádí za TRIX Connections jeho viceprezident, genpor. v. v. Ing. František Malenínský. „Naší silnou stránkou je, že umíme efektivně vytvářet vazbu mezi teorií a praxí, identifikovat vhodné příležitosti pro uplatnění nových technologií a poskytovat cílené poradenství pro další rozvoj takové spolupráce.“

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete ZDE.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu. CIIRC ČVUT byl založen v roce 2013, přičemž plný provoz zahájil v polovině roku 2017 v nově postavené budově. V současné době čítá téměř 300 zaměstnanců v 8 výzkumných odděleních, která jsou doplněna tzv. Centry včetně Testbedu pro Průmysl 4.0. Oblast odborného zájmu CIIRC ČVUT je široká: zahrnuje umělou inteligenci, robotiku, automatické řízení a optimalizaci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, automatické rozhodování, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, bioinformatiku, biomedicínu či asistenční technologie. ČVUT CIIRC vytváří jedinečný ekosystém akademicko-průmyslové spolupráce, ve kterém využívá diverzifikované formy financování projektů z národních, evropských a soukromých zdrojů. Více informací ZDE.

Velitelství výcviku-Vojenská akademie je rezortním vzdělávacím a výcvikovým zařízením Ministerstva obrany ČR. Je předurčeno k organizaci a provádění základní, odborné a speciální přípravy, kariérového vojenského vzdělávání, výcviku vojenských profesionálů a příslušníků Aktivní zálohy AČR. Zabezpečuje přípravu jednotek a útvarů AČR do zahraničních misí. Zajišťuje provoz a rozvoj výcvikových zařízení ve vojenských výcvikových prostorech AČR a simulačních a trenažérových technologií užívaných AČR, plánuje jejich využití a připravuje v nich podmínky pro výcvik jednotek AČR a sil NATO. Více informací ZDE.

TRIX Connections, s. r. o., je univerzitní start-up společnost (tzv. spin-off) při ČVUT, která poskytuje služby v oblasti business developmentu a inovačního managementu. TRIX Connections pomáhá mladým vývojovým týmům s transferem technologií z akademické půdy, a to v rámci celého inovačního cyklu – od prvotního nápadu až po uvedení do výroby, včetně příslušných právních a smluvních vztahů. Propojuje akademický výzkum s aplikovaným vývojem, výrobními firmami včetně zajištění následné logistiky. Inovativní přístup uplatňuje také při hledání řešení propojováním vhodných partnerů do zcela nových mezioborových spoluprací. TRIX Connections se na jaře 2020 stal držitelem výhradní licence ČVUT na další použití a vývoj ochranné polomasky RP95 a zajistil vývoj modelu profesionálního ochranného prostředku pro masovou výrobu formou vstřikování plastů, který následně získal plnou evropskou certifikaci. TRIX Connections získal od Czech Top 100 ocenění „Hrdina boje s koronavirem“ v rámci projektu Obdivované firmy ČR roku 2020. Více informací ZDE.

