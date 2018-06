Vláda: Do výběrového řízení na nového ředitele GIBS se přihlásilo 12 uchazečů

Do výběrového řízení na nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů se v zadaném termínu přihlásilo celkem 12 uchazečů.

Komise ustavená v návaznosti na usnesení vlády ze dne 30. dubna 2018 a složená z odborníků s praxí a se znalostí konkrétních oblastí nyní posoudí odborné a osobní předpoklady uchazečů.

Další výběrové řízení se uskutečnilo na základě doporučení výběrové komise poté, co se do prvního přihlásil pouze jediný zájemce. Výběrová komise konstatovala, že podání jedné přihlášky nenaplňuje deklarované požadavky výběrového řízení, kterými jsou zajištění prvku transparentnosti a soutěže, tj. posouzení a výběr z většího počtu kandidátů, a to s přihlédnutím k tomu, o jak významnou pozici se jedná.

autor: Tisková zpráva