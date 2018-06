Premiér Babiš: Slibuji všem občanům, že naše vláda bude především bojovat za bezpečnost lidí

Členové nové vlády složili v Trůnním sále slib a obdrželi od prezidenta republiky Miloše Zemana jmenovací dekret.

„Slibuji vám a především všem občanům, že naše vláda bude především bojovat za bezpečnost našich lidí, a to nejen u nás, ale především budeme bojovat proti ilegální migraci, budeme bojovat za naše zájmy v Evropě. Naše vláda bude bojovat proti korupci, proti plýtvání, proti byrokracii. Chceme mít efektivní stát. Naše vláda udělá vše proto, aby naši lidé měli lepší život. Potenciál našeho národa, naší země, je obrovský a my máme na to, abychom se vrátili na špičku Evropy. Tam, kde jsme byli za Masaryka,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Z Pražského hradu pokračovali jmenovaní členové vlády do Strakovy akademie na své první jednání.

Seznam ministryň a ministrů nové vlády:

Richard Brabec, ministr životního prostředí

Jan Hamáček, ministr vnitra, pověřen vedením Ministerstva zahraničních věcí

Lubomír Metnar, ministr obrany

Alena Schillerová, ministryně financí

Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu

Taťána Malá, ministryně spravedlnosti

Petr Krčál, ministr práce a sociálních věcí

Dan Ťok, ministr dopravy

Miroslav Toman, ministr zemědělství

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

Antonín Staněk, ministr kultury

