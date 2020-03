Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum

reklama

„Vyhodnotili jsme vývoj situace se šířením koronaviru a na dnešním jednání vlády jsme přijali patnáct usnesení. Tato usnesení mají omezit volný pohyb osob (ZDE) a zabránit šíření epidemie koronaviru na další osoby,“ uvedl po skončení jednání premiér Andrej Babiš. Od 16. března 0:00 hodin proto platí v celé České republice omezení volného pohybu osob. Opustit bydliště bude možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu. Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů či sociálních pracovníků, ale také třeba individuální vycházky do parků či do přírody.

Vláda současně nařídila osobám omezit pohyb na veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Zaměstnavatele vláda vyzvala, aby v maximální možné míře u svých zaměstnanců využili práci z domova, aby maximálně vyhověli případným žádostem o dovolenou či placené volno a aby omezili výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Lidé by při kontaktu s jinými osobami měli dbát na dodržování bezpečného odstupu nejméně dva metry. Vláda také doporučuje co nejvíce používat bezhotovostní platební styk a ve zvýšené míře dbát na hygienická opatření. Vláda schválila také možnost nasazení vojáků Armády ČR a příslušníků Celní správy při řešení krizové situace a prodloužila mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky, a to až do 4. dubna 2020 do 23:59 hodin. Ochrana hranic se týká pozemní hranice s Německem a Rakouskem a vzdušné hranice, hranice s Polskem a Slovenskem si chrání obě tyto země z vlastní iniciativy.

Upřesnila také mimořádné opatření k zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, které se nově netýká autoservisů do 30 osob, odtahových služeb, prodejců náhradních dílů, zásilkových služeb, prodejen zahrádkářských a zemědělských potřeb, prodejen jízdenek, lázeňských zařízení poskytujících služby alespoň částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pohřebních služeb, květinářství, prodejen a výdejen zdravotnických prostředků a provozoven souvisejících se stavebnictvím. Zákaz se také nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

Naopak od 16. března 2020 od 6.00 hodin se zakazuje prodej ubytovacích služeb s výjimkou ubytoven, lázeňských zařízení a školských ubytovacích zařízení, zakazuje se provoz autoškol, provoz alternativních taxislužeb kromě rozvozu potravin, provoz prádelen a čistíren, maloobchodní prodej stavebnin a hobbymarketů. Ke stejnému času je vztažen i zákaz provozování vnitřních a venkovních sportovišť. Vláda pak rozhodla, že až do odvolání se ruší platnost tzv. modrých parkovacích zón ve městech a obcích. Zakázán byl i přímý prodej jízdenek průvodčími ve vlakových spojích.

Vláda rovněž s platností od 16. března 2020 zakázala všem lékařům, zubním lékařům, farmaceutům a zdravotnickému personálu čerpání dovolené po dobu nouzového stavu. Naopak nařídila všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby až do 24. března do 6:00 hodin přešly na omezený provoz spočívající ve vykonávání jen nezbytně nutné agendy, omezení osobních kontaktů s veřejností či klienty i mezi zaměstnanci jako takovými a snížily počet zaměstnanců na pracovišti na nezbytně nutné minimum. „To znamená, že by měly do týdne mít jenom omezený rozsah úředních hodin, a to na pondělí a středu v maximálním rozsahu tři hodiny,“ upřesnil předseda vlády.

Ministři také rozhodli kvůli zákazu volného pohybu odložit doplňovací volby do Senátu, které se měly z důvodu úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery konat z rozhodnutí prezidenta republiky 27. a 28. března a 3. a 4. dubna. Volby se uskuteční v náhradním, dosud neurčeném termínu.

Vláda také dalším mimořádným opatřením nařídila krajským hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy, že musí v případě potřeby zajistit školské zařízení, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, přičemž v každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí.

Vláda také uložila pracovní povinnost studentům pátého a šestého ročníku prezenčního studia všeobecného lékařství lékařských fakult veřejných vysokých škol a posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů či oborů vzdělání připravující na profesi všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického záchranáře, asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví a praktické sestry k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu.

Současně také vláda schválila, aby Správa státních hmotných rezerv bezplatně uvolnila hmotné rezervy pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému a Armády České republiky při zásazích na postiženém území a pro přímou humanitární pomoc, po dobu trvání nouzového stavu a pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc formou výpůjčky nebo předáním do spotřeby a trvalého využití po dobu trvání nouzového stavu. Správa státních hmotných rezerv pak dostala za úkol nakoupit potřebný materiál a vybavení, a to i formou výběrového řízení bez uveřejnění.

Ministři rozhodli také uvolnit dalších až 1,5 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch Ministerstva zdravotnictví na nákup nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení, které budou použity k řešení krizové situace související s šířením koronaviru.

Vláda rozhodla také o změně statutu Ústředního krizového štábu. Předsedou krizového štábu byl určen náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Vláda schválila také opatření v daňové oblasti, kterými Ministerstvo financí vyšlo vstříc podnikatelům a dalším daňovým subjektům postiženým epidemií koronaviru. Podrobnosti o mimořádných opatřeních v oblasti daní obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí ZDE.

