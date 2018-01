Vláda podpořila projekt správy hranic a migračních toků v Libyi a diskutovala o novele zákona o EET

Vláda Andreje Babiše schválila ve středu 24. ledna 2018 financování projektu v Libyi zaměřeného na správu hranic a migračních toků, odsouhlasila cestu předsedy vlády na Světové ekonomické fórum v Davosu, oficiální cestu do Maďarska a pracovní jednání v Bruselu s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem. Kabinet se také věnoval třem poslaneckým návrhům.

Kabinet Andreje Babiše dnes schválil poskytnutí dobrovolného příspěvku ČR ve výši 8,75 milionů eur (zhruba 225 milionů korun) na společný projekt zemí Visegrádské skupiny v Libyi. Země V4 se o celkové výdaje, které dosahují 35 milionů eur (zhruba 900 milionů korun), podělí rovným dílem. Projekt vychází z dlouhodobého přístupu ČR k řešení migrační krize, který se soustředí na pomoc v zemích původu a tranzitu. Cílem je podpora Libye při zvládání migračních toků a prevence nelegální migrace. Prostředky budou použity například na rozvoj flotily pobřežní stráže, zprovoznění a vybavení koordinačních center či trénink a vybavení. Více k projektu v Libyi v tiskové zprávě.

Vláda diskutovala také o zahraničních cestách premiéra Andreje Babiše. Ve švýcarském Davosu se ve čtvrtek 25. ledna 2018 zúčastní Světového ekonomického fóra. Součástí programu je pracovní oběd s lídry Evropské unie a zástupci Evropské komise. V pátek 26. ledna 2018 odjede premiér na oficiální návštěvu Maďarska a setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny, tématy budou budoucnost Evropské unie a víceletý finanční rámec. V pondělí 29. ledna 2018 pak bude v Bruselu premiér jednat s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem o reformě azylového systému a víceletém finančním rámci.

Negativní stanovisko přijal kabinet k poslaneckému návrhu novely zákona o elektronické evidenci tržeb. Důvodem k nesouhlasnému stanovisku je, že novela je příliš zužující s ohledem na potřebné naplnění efektivity zákona. Případné změny chce kabinet řešit předložením vládní novely zákona o EET, kterou připravuje Ministerstvo financí. „Novela zákona o EET, kterou plánujeme, by měla umožnit zavedení tzv. offline režimu. Podnikatelé s nejmenšími obraty by nemuseli mít přístup k internetu a informace o tržbách by posílali finanční správě jednou měsíčně,“ uvedl po jednání vlády 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Vláda přijala neutrální stanovisko k návrhu na změnu ústavního zákona, jehož cílem je přímá volba starostů, primátorů a hejtmanů a posílení jejich pravomocí na úkor rad a zastupitelstev. „Se samotným záměrem vláda souhlasí, ale zklamalo nás provedení, protože návrh neřeší všechny důsledky, které jsou s tím spojené, např. vztah přímo voleného starosty nebo hejtmana k ostatním voleným obecním nebo krajským orgánům. Ministr vnitra začne zpracovávat věcný záměr, který by tyto otázky rozpracoval,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Posledním poslaneckým návrhem, o kterém dnes kabinet jednal, je novela zákona o Kanceláři prezidenta republiky. Ta chce doplnit předpoklady pro jmenování vedoucího Kanceláře prezidenta republiky mimo jiné o podmínku, aby byl držitelem osvědčení fyzické osoby pro seznamování se s utajovanými informacemi na stupeň Přísně tajné. Vláda k návrhu zaujala nesouhlasné stanovisko, neboť jde o nesystémový krok. Pokud by se požadovala stejná prověrka pro všechny úředníky na podobné úrovni, jako je vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, jednalo by se o velký počet osob.

Kompletní výsledky jednání vlády jsou k dispozici ZDE.

Psali jsme: Premiér Andrej Babiš bude v Davosu na Světovém ekonomickém fóru jednat s lídry EU Hrad: Prezident republiky pověřil Andreje Babiše jednáním o sestavení nové vlády Premiér Babiš: Vláda schválila příspěvek na společný projekt V4 v Libyi Premiér Babiš se zúčastní slavnostního uložení korunovačních klenotů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva