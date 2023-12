Vojenské lesy a statky: Prodej kaprů z unikátních přírodních lokalit v Brdech i na Šumavě

reklama

Vždy se jedná o ryby z unikátních přírodních lokalit, z rybníků, jejichž přítoky na své cestě nepotkaly dosud žádnou civilizaci ani intenzivně obdělávanou půdu, z vodních děl v horských oblastech, kde nejsou využívané tzv. intenzivní chovné metody. V Mirošově zájemci zakoupí také certifikované vánoční stromky.

Kapři i amuři ze Šumavského horského rybníku

Podmínky, v nichž jsou kapři a další ryby z předvánoční nabídky VLS chovány, jsou příčinou vynikající chuti a kvality. Rybářství Chvalšiny na Českokrumlovsku nabízí produkci z výlovu Dolanského rybníku u Boletic. Toto vodní dílo leží v údolí mezi dvěma chráněnými krajinnými oblastmi – Šumava a Blanský les a loví se jednou za dva roky. Kapři, amuři a další ryby tak zde rostou pomaleji bez nasazení intenzivních chovných metod.

Rybáři ve Chvalšinách mají tradičně mimo období od června do konce září otevřeno každý všední den od 7:00 do 15:00. V rozšířeném předvánočním prodeji nabídnou svou produkci ve čtvrtek 21. prosince od 8:00 do 15:00 hodin a následující dva dny před Štědrým dnem od 8.00 do 17:00 hodin.

Kapři ze slavných Padrťských rybníků v srdci Brd i certifikované stromky

Rybářství v Mirošově na Rokycansku nabízí tradičně kapry a další ryby ze slavné dvojice Padrťských rybníků v srdci chráněné krajinné oblasti Brd. I ty se loví střídavě jednou za dva roky, protože ryby v čistých, ale chladných vodách středočeského pohoří dorůstají pomaleji. Na vodních dílech navíc kvůli ochraně přírody probíhá chov bez nasazení obvyklých intenzivních chovných metod – tj. bez přikrmování, ale i chemizace vody.

Opatření, jehož hlavním důvodem je především ochrana vzácné populace raka kamenáče na tocích pod vodními díly, má však pozitivní dopad také na kvalitu ryb. Ryby z Padrťských rybníků jsou díky tomu ceněné pro své chutné a zdravé maso s minimem tuku.

Čerstvé ryby z výlovu v srdci Brd jsou k dostání pro veřejnost na podnikových sádkách v Mirošově na Rokycansku do pátku 22. prosince od 8:00 do 16:30 hodin. V sobotu před Štědrým dnem pak od 8:00 do 15:00 hodin.

Vedle toho brdská lesnická divize nabízí na rybářství v Mirošově borovice a smrčky z výchovných zásahů v brdských lesích. Všechny nabízené stromky tak mají mezinárodně uznávaný certifikát PEFC, který potvrzuje, že pocházejí z trvale udržitelného lesního hospodaření.

Kontakty a více informací najdete ZDE.

