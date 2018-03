Vychází Pohádka o Raškovi

Vydavatelství Radioservis představuje audio knižní novinku, kterou si čeští sportovci vezli jako dárek od Českého rozhlasu a Českého olympijského výboru na zimní olympiádu 2018 do Pchjongčchangu.

Jiří Raška vyhrál na olympijských hrách v Grenoblu 1968 zlatou olympijskou medaili ve skocích na lyžích na středním můstku. Fanoušci v Československu byli nadšeni, spisovatel Ota Pavel později dva dokonalé skoky popsal v nezapomenutelné Pohádce o Raškovi.

„Já také skákal! Na můstku ze sněhu“!

„Zřejmě se pan režisér dozvěděl, že já jsem také skákal. Ve druhé třídě jsem se umístil na druhém místě. Nebyla to tedy konstrukce skokanského můstku, byl pouze ze sněhu. Ale na druhé místo to byl dobrý výsledek. Na to, že jsme byli dva.“ Oldřich Kaiser

„Rychlost na nájezdu kontroloval ušima, v uších slyšel, jak rychle jede, jak to sviští. Potom se odrazil a srovnal a pak už prožíval jen radost z letu. Zahlédl koutkem oka šišky na vrcholech smrků, které si vždy mohl lehce utrhnout, protrhl už párkrát kožich beránků pasoucích se nízko nad zemí a svistem lyží vyděsil upovídané havrany,“ užíval si Oldřich Kaiser znovu známá slova.

Část, v níž Ota Pavel popisuje zápolení o zlatou medaili, má z celé Pohádky o Raškovi nejraději i režisér audioknihy Aleš Vrzák. „Ta součást boje, kdy sportovec bojuje se svým tělem, okolím, s tím, že mu nikdo nepřeje, a nakonec zvítězí, mi přijde hrozně povzbuzující a optimistická celkově pro náš život,“ vysvětluje v rozhlasové režii.

Ota Pavel: Pohádka o Raškovi

Čte Oldřich Kaiser

Režie Aleš Vrzák

autor: Tisková zpráva