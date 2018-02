Šokující, zásadní, průkopnická. Rozsáhlá kniha o tom, jak IBM za velké peníze pracovalo pro nacisty

Autorem knihy je Edwin Black, americký investigativní žurnalista a publicista židovského původu. Oba Blackovi rodiče pochází z Polska. Jeho matce se podařilo uniknout na cestě do Treblinky. Otci se podařilo utéct do lesa, když ho nacisté vedli na popravu. Přidal se k bejtarským partyzánům a byl také tím, kdo zachránil Blackovu matku. Válku přežili v lesích a po jejím konci emigrovali do Ameriky.

Black se dlouhodobě věnuje tématu lidských práv, holokaustu, genocidy, ale také korporátní zločinností a podvody. Novinařině se začal věnovat již na střední škole a jako novinář na volné noze publikoval například v Tribune, Daily News, Sun-Times a Chicago Today. Za svůj život posbíral několik knižních ocenění, ale také ocenění v oblasti lidských práv. První publikaci vydal již v roce 1984 a v originále se jmenuje: The Transfer Agreement: The Dramatic Story of the Pact Between the Third Reich and Jewish Palestine.

„IBM a holokaust je fascinující příběh strategického spojenectví firmy IBM s nacistickým Německem, spojenectví, které začalo hned po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 a pokračovalo téměř až do konce druhé světové války. Když třetí říše začala provádět genocidu, IBM a její pobočky jí poskytly veškerou technologickou podporu, od identifikačních a katalogizačních programů ze třicátých let po hromadné selekce lidí v letech čtyřicátých. Teprve po identifikaci Židů bylo možné zavést účinný systém konfiskací majetku, uzavírání do ghett a, deportací, otrocké práce a nakonec likvidace…Kniha podložená důkladným mnohaletým výzkumem odhaluje rozsáhlou a těsnou spolupráci jedné z největších amerických korporací s hitlerovským Německem a konečně zaplňuje slepé místo v dějinách holokaustu.“

Kniha má celkem 678 stran, avšak posledních téměř 200 stran zabírají poznámky, rejstříky, dodatky a zdroje.

Publikaci Edwin Black věnoval své dceři, která si tuto knihu přečte a ŠESTI MILIONŮM LIDÍ, kteří to již udělat nemohou.

autor: Barbora Richterová