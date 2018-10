Východočeské muzeum Pardubice: Výstava mapuje sto let proměn města

Víte, jak vypadaly Pardubice v době vzniku samostatného Československa? Jak se během jednoho století změnily? Výstava Pardubické proměny ve Východočeském muzeu v Pardubicích přináší stoleté ohlédnutí s řadou jedinečných fotografií dokumentujících historii konkrétních míst od roku 1918 až do dneška, ale také dobové mapy, plány, modely a filmy. Prohlédnout si ji můžete v Malém gotickém sále Zámku Pardubice.

„Za sto let se úplně změnil charakter centra, vyrostly nové továrny, vznikly čtvrti „na zelené louce“ včetně rozsáhlých sídlišť, počet obyvatel vzrostl více než trojnásobně. Prudký architektonický rozvoj nastal především po druhé světové válce a souvisel právě s nárůstem populace, kterou bylo třeba ubytovat a zajistit jí požadovaný životní standard. Stavěly se byty, školy, veřejné budovy a k tomu příslušející dopravní a technická infrastruktura,“ popisuje rozvoj města historička Východočeského muzea Renáta Tetřevová, která je kurátorkou výstavy.

Výstava představuje řadu zatím málo publikovaných fotografií a připomíná vzhled a atmosféru jednotlivých částí města – staré Karloviny, stavbu Dukly, Polabin či Dubiny. Filmy zapůjčené z Národního filmového archivu nabídnou nevšední pohled na prvorepublikové Pardubice při návštěvě prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka v letech 1922 a 1931. Atmosféru všedního dne přibližují ukázky dobových oděvů od 20. let do 80. let minulého století.

Přínos Miloše Návesníka

Výstavu doplní přednáška, na které bude o svém otci, českém urbanistovi a architektovi Miloši Návesníkovi vyprávět jeho dcera architektka Eva Návesníková. Přednáška nazvaná Přínos Miloše Návesníka k rozvoji Pardubic ve druhé polovině 20. století se koná 4. prosince od 18 hodin v přednáškovém sále.

„100 let zachycuje život několika generací v tomto městě. Ta moje si pamatuje alespoň polovinu této doby včetně třeba bourání hotelu Veselka. Dnes možná některých staveb, které zmizely, litujeme. Na druhé straně je dobře, že můžeme zachraňovat jiné, kterým jsme schopni dát novou náplň a využití, jako jsou například automatické mlýny,“ řekl jeden z patronů výstavy 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Záštitu na ní převzal také náměstek primátora města Pardubic Jakub Rychtecký.

Výstava je otevřená do 27. ledna 2019, vstupné stojí 40 korun. Více ZDE.

autor: Tisková zpráva