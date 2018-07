XVI. všesokolský slet vyvrcholil hromadnými cvičeními v Eden Aréně

Nadšení diváci vytvořili čtvrtečnímu i pátečnímu programu hromadných cvičení bouřlivou atmosféru. „Byla to povedená oslava sokolské myšlenky i důstojný příspěvek k oslavám 100. výročí samostatné republiky. Cvičenci si to užívali a skvělé reakce publika byly sladkou odměnou za ty nervy a úsilí. Sokolové ukázali, co v nich je,“ říká náčelník České obce sokolské Petr Svoboda, který měl program v Edenu na starosti.

Na úvod i na závěr sletu se odehrály slavnostní ceremonie s choreografiemi, které odkazovaly na stoleté výročí vzniku Československa. To se jako jeden z hlavních motivů vinulo i celým sletem. Při jeho založení sokolové hráli důležitou roli. Československá stovka inspirovala i společnou skladbu Spolu.

„Velmi pozitivní bylo, že sletu si všimla i naše politická reprezentace. Pan premiér strávil na sletu podstatnou část čtvrtečního odpoledne a celý večer. Bylo vidět, že zájem z jeho strany nebyla jen zdvořilost,“ byla potěšena starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Diváci viděli celkem 11 skladeb připravených Českou obcí sokolskou, včetně jedné skladby česko-slovenské (symbolicky pojmenované Spolu). S jednou skladbou se představila také Česká asociace Sport pro všechny, další přidaly gymnastky z Dánska. V Edenu vystoupili sokolové nejen z České republiky a Slovenska, ale třeba i z USA, Kanady, Německa, Rakouska nebo Austrálie. Nejmladšímu cvičenci sletu byly dva roky, dvěma nejstarším pak 96 let! Nejvíce cvičenců během jedné skladby se na ploše objevilo u skladby Cesta – 1562. Při slavnostním zakončení bylo na ploše dokonce na 2000 lidí. Na ploše se také představilo více než 1000 dětí mladších 6 let.

Jedna z nejatraktivnějších součástí sletu se uskutečnila hned na úvod 1. července. V zahajovacím sletovém průvodu prošlo centrem Prahy na 13 tisíc domácích i zahraničních sokolů a jejich hostů. Sledovaly je davy Pražanů i zahraničních návštěvníků metropole. Na scéně Národního divadla dokonce při příležitosti slavnostního zahájení poprvé v dějinách odehráli celé představení ochotníci. Spojené sokolské soubory předvedly Naše furianty od Ladislava Stroupežnického.

Jedním z vrcholů sletu byl slavnostní večer Sokol Gala, tedy přehlídka nejlepšího sokolského výkonnostního a vrcholového sportu. Divákům se předvedlo na 500 vystupujících, zástupců více než 20 tradičních i méně tradičních sportů z České obce sokolské a také zahraniční hosté z Kanady, Dánska a Slovinska. Průvodcem večera byl známý divadelní soubor Cirk La Putyka – řada jeho členů prošla sokolskými oddíly.

Na několika místech Prahy se celý týden odehrávala řada vystoupení, koncertů, výstav i divadelních představení. Sokol také letos navázal na tradici sletových pohlednic s motivy od významných českých výtvarníků.

„Byl to pro všechny úžasný týden s mimořádnou atmosférou, o kterou se zasloužilo strhující nadšení a energie vystupujících, diváků, organizátorů i desítek dobrovolníků, kteří se o hladký průběh této obrovské akce zasloužili. Ukázali jsme, že jsme tradiční organizace s moderní tváří a spoustou mladých členů, kteří jsou naší budoucností. Kdo si to nechal ujít, může to napravit za šest let na XVII. všesokolském sletu 2024,“ uzavírá hodnocení sletu Hana Moučková.

