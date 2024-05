Čižinskému pod nosem! Obnažená „umělkyně“ se producírovala před dětmi

reklama

Čtyřicetiletá Kateřina Olivová vystudovala Ateliér tělového designu na Fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně. Známá je především tím, že vytváří performance, v nichž pracuje s tělem, nahotou a řadou tabuizovaných témat. Jak sama uvádí, své tělo chápe jako materiál a nástroj pro výtvarnou výpověď.

Proto i její tvorba nového „uměleckého počinu“ vyvolává silné kontroverze. Na videu kolujícím na sociálních sítích je umělkyně Olivová zachycena v celé své kráse, kde kolem sebe rozhazuje hrsti hlíny a do toho se poměrně šíleně usmívá. To vše doprovází hlasitá hudba ve stylu techna a také dětský smích, ano, právě děti jsou zde přítomny a spolu s dalšími lidmi dovádění Olivové přihlížejí. Celou akci zaznamenává i domluvená kameramanka.

Událost s pohoršením komentují uživatelé platformy X, poukazující na to, že vše se odehrálo na Praze 7 v dětském koutku. „Praha 7. Dětský koutek. Nahá ženská hází hlínu, k tomu hraje techno. Děti se dívají. Vůbec netuším, co si o tomhle myslet. Video se objevilo na Letenské partě, nyní už ho tam nenajdete. Ale třeba to někdo dokáže nějak uspokojivě vysvětlit,“ komentoval umění Olivové Ondřej Fér, představující se jako otec a podnikatel.

Na facebookových stránkách Letenská parta, kde se objevilo video perfomerky Kateřiny Olivové, aby po chvíli zmizelo, jsou správci Hana Třeštíková a Pavel Vyhnánek z Prahy sobě.

V reakci na aktivitu umělkyně Olivové se objevily i narážky na status umělce, jehož uzákonění před pár dny podpořila Fialova vláda. Znamená to, že podobní umělci jako Olivová budou moci žádat Ministerstvo kultury o finanční podporu, aby měli sociální jistoty a klid na práci. „Kateřina Olivová nepotřebuje od nikoho status umělce. Ona už ho má,“ rýpl si Martin Weiss.

Situaci žádají řešit i politici. Například Ondřej Prokop z hnutí ANO se obrátil na starostu Prahy 7 Jana Čižinského, bývalého lídra Praha sobě: „Honzo, to se vážně děje?“ tázal se překvapeně Prokop.

Podle Olivové se jedná však o běžnou věc a přirozenost. V minulosti proslula coby hlava hnutí Kojící guerilly zasazujícího se za kojení na veřejnosti. Stalo se tak prý poté, co byla údajně nevybíravě napomenuta v jedné kavárně poté, co chtěla syna nakojit. „Nejraději bych chodila jenom nahá, nemám s tím problém,“ uvedla dříve kontroverzní umělkyně, která si podle svých slov na sebe obléká buď bláznivé barevné a blyštivé modely, anebo nejraději vůbec nic.

Lidi se prý primárně šokovat nesnaží. „Ačkoliv se to občas děje, tak to není můj záměr. Opět to zase více vypovídá spíše o člověku, kterého to šokuje. Já nad tím, jak budou lidé dané vystoupení brát, příliš nepřemýšlím. Je mi vlastně jedno, pokud to pochopí jinak, nebo i zcela opačně. Podle mě performance vytváří energetické pole, kterým jsou lidé nějak zasaženi. Odnášejí si určitý zážitek, který na ně mnohdy ještě dlouho působí,“ řekla Olivová v roce 2018, kdy byla také nominována na prestižní výtvarné ocenění v podobě Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Jde jí spíše o to, aby v divácích vzbudila pocit trapnosti. „Myslím si, že pracuji spíše se studem než trapností. Mně osobně ale ani trapnost, ani stud nevadí. Jsou také jedním z důvodů, proč performance vůbec dělám. Já se nestydím, ale publikum mnohdy stud pociťuje. Otevírají se jim vlastní hranice toho, co jsou ještě schopni zvládnout,“ vysvětlila Kateřina Olivová.

To, jak diváci dané vystoupení přijmou, podle ní závisí dost na konkrétním kontextu, ve kterém tvoří. „Je rozdíl, když je performance v rámci festivalu a lidé už přicházejí s představou, co se bude dít, a když je to performance někde na ulici, kde se toho řada lidí vlastně ani účastnit nechce,“ uvedla umělkyně s tím, že čeští diváci nejsou příliš interaktivní.

O umělkyni Kateřině Olivové natočila před pěti lety dokument Česká televize. Je o jejích nahých performancích, kterými provokuje okolí, i o umění, kterým se snaží lidi bavit.

