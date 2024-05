Nadace ČEZ: „Jako v pohádce“, pochvalují si děti z mateřinky Pohádka své nové Oranžové hřiště

reklama

„Máme krásnou velkou zahradu, ale protože bývá po dešti blátivá, vznikla myšlenka na vybudování propustného umělého povrchu. Mohli jsme ji uskutečnit díky Nadaci ČEZ, jejíž grant Oranžové hřiště nám umožnil celoroční využívání zahrady, kterou nazýváme Rolnička. Umělý povrch s 3D herními prvky a 2D prvky s grafickými motivy jsme pořídili za jeden milion korun a věříme, že se našim dětem nebude chtít z hřiště zpět pod střechu,“ uvedla před slavnostním přestřižením pásky u brány z oranžových balonků Monika Chloupková, zástupkyně ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Chomutov, která vede MŠ Pohádka na Kamenné.

„Je dobře, že Nadace ČEZ pomáhá s realizací takovýchto projektů. Sice dáváme do škol a školek ve městě dost peněz, ale stále je to málo a také nejde vše zafinancovat najednou. Jsme proto vděčni za každou finanční pomoc,“ dodal k tomu Milan Märc, 1. náměstek primátora statutárního města Chomutova. Jeho slova doplnila Eliška Smetanová, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Chomutov s tím, že za novým hřištěm je vidět několikaletá poctivá práce vedení mateřinky Pohádka: „Jsme rádi a velice si vážíme toho, že nám byl grant Oranžové hřiště přiznán. To je největší uznání pro všechny, co se na přípravě a realizaci projektu podíleli. Určitě se na nové hřiště přijdou podívat i děti z okolních mateřinek.“

Mateřská škola Pohádka poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve věku 2,5 - 7 let. Jejím cílem je v návaznosti na rodinnou výchovu dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy důležité pro další rozvoj a vzdělávání. „Naší snahou je zapojit co nejvíce dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, poskytnout jim co největší péči a možnost vzdělávání. Snažíme se, pochopitelně pro všechny děti ve školce, vytvářet prostředí, které je podnětné a rozvíjí jejich zájmy a potřeby,“ poznamenala ještě Monika Chloupková s tím, že v současné době navštěvuje mateřinku 79 dětí (kapacita je 96).

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací ZDE. Od svého založení podpořila Nadace ČEZ realizaci 737 Oranžových hřišť.

„Prostřednictvím tohoto grantového programu pomáháme financovat výstavbu a rekonstrukce venkovních hřišť již od roku 2003 tak, aby odpovídaly všem bezpečnostním normám. V současné době může být žadatelem každá právnická osoba, která splňuje grantové podmínky, tedy nejen města a obce, ale například i základní a mateřské školy, dobrovolní hasiči či sociální a zdravotnická zařízení. Různá dětská a sportovních hřiště bývají v daných lokalitách vždy veřejnosti přístupné a mají stanovený svůj provozní řád. Dle grantových podmínek mají ovšem právě mateřské a základní školy, sociální a zdravotnická zařízení výjimku a jejich hřiště nemusí být vzhledem k jejich zaměření veřejně přístupné,“ dodala na závěr Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

