ZP MV ČR: Máte doma dítě s astmatem? Nabízíme poslední volná místa na LOP

ste klienty ZP 211 a máte doma dítě, které trpí chronickým onemocněním dýchacích cest? Pak ho můžete přihlásit na 14denní léčebně-ozdravný pobyt (LOP) ve Vysokých Tatrách. Nabízíme poslední volná místa. Možnost podat přihlášku máte do konce března, tedy do 31. 3. 2018.

Pobyty jsou koncipovány pro 400 dětí ve věku od 4 do 14 let, přičemž pobyty pro malé děti do 7 let jsou plánovány s doprovodem jednoho z rodičů. „Jde o léty ověřenou a klienty velmi žádanou tradici, která dětem pomáhá výrazně zmírnit projevy jejich nemoci,“ říká k tomu tisková mluvčí ZP 211 Hana Kadečková.

Její slova potvrzují i odborníci. Podle nich hory svědčí astmatikům i alergikům více než pobyt v nížině. Čistý horský vzduch bez alergenů a pylu umožňuje lépe dýchat a pomáhá tak zvyšovat odolnost proti infekcím dýchacích cest. Tato odolnost přetrvává i po návratu domů. Mnoho astmatiků vypozorovalo, že v horách potřebuje méně úlevových léků.

Od roku 2014 už ZP 211 přispělo na léčebně-ozdravné pobyty téměř 24 milionů korun a pomohlo tak zlepšit zdravotní stav celkem 1400 svým klientům. Více informací o možnosti přihlášení na LOP najdete ZDE.

ZP 211 myslí na vaše zdraví!

autor: Tisková zpráva