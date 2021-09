Zájem o cestování stále roste. Letiště Praha odbavilo v srpnu téměř 700 tisíc cestujících

reklama

Během srpna se na pražském letišti uskutečnilo přes 7 500 vzletů a přistání, což představuje nárůst o 39 procent oproti loňskému srpnu. Do těchto statistik se souhrnně započítávají pravidelné, charterové, privátní i cargo lety. Nejvíce cestujících zamířilo z Prahy v průběhu srpna do Burgasu, Amsterdamu a na Rhodos. Oblíbené byly také například destinace jako Hurghada, Marsa Alam nebo Antalya.

„V měsíci srpnu se nám potvrdily naše prognózy o silném výjezdovém cestovním ruchu. Meziročně došlo k více než 100% nárůstu v počtu odbavených cestujících, ale v porovnání se srpnem 2019 se jedná o 65% pokles. V souvislosti s postupným rozvolněním opatření došlo i k mírnému oživení cestovního ruchu z vybraných zemí jako jsou například Izrael nebo Spojené státy americké,“ říká Jaroslav Filip, ředitel Leteckého obchodu Letiště Praha.

Obnova přímých leteckých spojení pokračuje i během září. Například společnost SAS obnovuje linku do Stockholmu, SkyUp Airlines nabídne novou linku do Kyjeva, Transavia France obnovila lety do Paříže a Eurowings do Hamburku. Aeroflot a České aerolinie navýšily počet spojení na lince Praha – Moskva a do Petrohradu je možné častěji letět s Rossiya Airlines.. Smartwings do Petrohradu své spojení obnovili.

Přehled všech dostupných destinací z Prahy najdou cestující na webové stránce www.zazitkyuzcekaji.cz.

Doporučení před odletem

Cestující by měli během aktuální sezóny na letiště vyrazit také s dodatečným předstihem, aby měli dostatek času projít celým procesem odbavení. Všichni cestující, kteří mají naplánovaný let, si musí vždy před cestou ověřit všechny aktuálně platné podmínky pro cestování do své destinace i pro návrat do České republiky.

Při odbavení by měli cestující předložit:

vyplněný vstupní formulář země, pokud ho cílová destinace vyžaduje,

vytištěné potvrzení o negativním výsledku testu, provedeném očkování či o prodělání nemoci, pokud je potřeba,

platný cestovní doklad.

Informovat by se měli o všech platných opatřeních na palubě letadla své letecké společnosti i opatřeních na pražském letišti. V rámci opatření na cestující důrazně apelujeme, aby:

nosili povinně respirátor třídy FFP2 ve všech vnitřních prostorách letiště,

dodržovali rozestupy od ostatních cestujících,

věnovali pozornost hygieně rukou a používali pravidelně dezinfekci

