Zákaznické centrum ČEZ v Kolíně se pyšní novou podobou a dětským koutkem

Zákaznické centrum Skupiny ČEZ v Kolíně je třetím ze středočeských zákaznických center, které bylo vytvořeno podle moderních požadavků na design i na funkčnost a je v něm vše uspořádáno tak, jak si přáli sami klienti. Tím prvním bylo centrum v Kladně a následovalo centrum v Mladé Boleslavi.

„Příjemná a profesionální obsluha v příjemném prostředí; to je naše heslo. Chceme, aby se zákazníci v našich centrech cítili co nejlépe. Zmodernizované centrum v Kolíně má proto moderní a vzdušný design, který navozuje dobrou atmosféru a usnadňuje orientaci v prostoru,“ poznamenal k tomu generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. „Uspořádání našich poboček vychází přímo z průzkumu mezi zákazníky, kteří sami navrhovali, co by zlepšili.“

Zákaznické centrum ČEZ v Kolíně najdete na adrese Dukelských hrdinů 583 (ZDE), nedaleko vlakového nádraží a je otevřeno od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 16 hodin. V centru zákazníci nově naleznou také dětský koutek s omalovánkami a pastelkami.

„Věříme, že se našim zákazníkům bude v novém centru líbit. Nabídneme jim nejen pohodlné a hezké prostory, ale také WiFi, vodu a kávu zdarma,“ říká vedoucí zákaznického centra Lucie Procházková. „I náš tým se už do nového prostoru těší. Původně jsme byli v několika oddělených kancelářích, teď budeme v jednom společném prostoru.“

Moderní design, praktické uspořádání i větší komfort je totiž přínosem nejen pro klienty, ale i pro pracovníky. Nová podoba umožňuje spolupracovat se zákazníky aktivněji, než tomu bylo dříve. Roman Gazdík, mluvčí ČEZ

Společnost ČEZ Prodej, která je součástí Skupiny ČEZ, dodává elektřinu a plyn domácnostem a malým a středním podnikům. Kromě toho nabízí zákazníkům také chytrá řešení pro domácnosti: instalace tepelných čerpadel a střešních fotovoltaických elektráren včetně bateriových úložných systémů nebo kompletní řešení pro vytápění. ČEZ Prodej rovněž poskytuje svým zákazníkům dotační poradenství spojené s instalací zdrojů elektřiny a tepla, vyřídí celou administrativu spojenou s žádostí o dotaci a pomůže i s financováním.

autor: Tisková zpráva